Ogrē notiks GLS vadības konference "Vadi vietā, kur esi"

Globālās vadības konferencē (Global Leadership Summit jeb GLS) "Vadi vietā, kur esi" šogad notiks 22.martā Ogres novada Kultūras centrā Lielajā zālē uz skatuves.

Konferencē būs divas izcilu ārvalstu vadītāju videolekcijas un divas intervijas ar vietējiem vadītājiem. Divas galvenās konferences tēmas būs komandas veidošana un radošums uzņēmējdarbībā. Par komandas veidošanu varēsim ieklausīties ļoti pieredzējušā globālo kompāniju vadītājā Alanā Mulalī un basketbola profesionālī Artūrā Visockī-Rubenī. Savukārt, par radošumu uzņēmējdarbībā stāstīs Frederiks Herēns un ogrēniešu ģimene Iveta Zāģere un Māris Bulats.

Biļetes uz konferenci var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē unn www.bilesuparadize.lv Biļešu cena 12 EUR.

Par lektoriem:

Alans Mulalī – ļoti pieredzējis vadītājs, kurš bijis "Boeing" viceprezidents un "Ford Motor Company" prezidents un izpilddirektors. "Pasaulē vairāk nekā jebkad vajadzīgi labi vadītāji," uzskata A. Mulalī. Alans Mulalī ir amerikāņu inženieris un ļoti pieredzējis globālo kompāniju vadītājs. Viņa vadībā tika izstrādāti visi zināmākie "Boeing" modeļi 727, 737, 747, 757, 767 un 777. Alans Mulalī 14. gadus bija vadošā avio ražotāja "Boeing" viceprezidents un izpilddirektors.

Pēc karjeras avio industrijā Alans Mulalī bija auto giganta "Ford Motor Company" prezidents un izpilddirektors. Mulalī realizētais reorganizācijas plāns bija vienīgā iespēja, lai izvairītos no valdības piešķirtā glābšanas fonda. Pēc Ford glābšanas plāna Alans Mulalī strādāja Google Direktoru padomē. Konferencē Alans Mulalī dalīsies savā vadības pieredzē par komandas veidošanu, pārejot no aviobiznesa un autobiznesu.

Par komandas nozīmi panākumos runās arī "Gada ogrēnietis 2017" nominācijā "Sports" – Artūrs Visockis-Rubenis. Artūrs ir Ogres Basketbola kluba galvenais treneris. Viņš Ogres sporta un basketbola dzīvē spējis ieviest pozitīvas pārmaiņas – radis iespēju komandas spēlētājiem attīstīties profesionāli pie trenera, kurš strādājis gan ar sieviešu, gan vīriešu nacionālo izlasi. Artūrs treniņnometnē ir uzlabojis arī Latvijas labākā basketbolista, NBA līgas Ņujorkas "Knicks" komandas līdera Kristapa Porziņģa prasmes.

Otrs ārvalstu eksperts būs vadītājs, uzņēmējs, izdevējs un autors - Frederiks Herēns no Zviedrijas. Viņš ir radoša uzņēmuma "Interesting.org" dibinātājs. Pagājušajā gadā Frederiks Herēns ar lekcijām uzstājās 32 dažādās valstīs, bet kopumā viņš kā lektors ir bijis 60 valstīs 5 kontinentos. Herēns runā par to, cik nozīmīgs ir radošums problēmu risināšanā. Herēns apzinās, ka tas nav vienkārši, tāpēc iesaka sešus soļus, kas palīdz indivīdiem un organizācijām kļūt radošākiem. Viņš ir 9 grāmatu autors, tai skaitā The "Idea Book", kas nosaukta par vienu no 100 visu laiku labākajām grāmatām par uzņēmējdarbību.

Par radošumu uzņēmējdarbībā Ogrē stāstīs Iveta Zāģere un Māris Bulats. Iveta kopā ar vīru Māri 2012 .gadā atklāja visai neparastu kafejnīcu "M.Pūres beķereja". Viņi ir beķerejas un restorāna "M.Pūre" īpašnieki un vadītāji. Ivetai kopā ar lielāko atbalstītāju un palīgu vīru Māri izdevies teju neiespējamais – radīt noskaņu par "vecajiem, labajiem laikiem", kad Ogre bija viens no Latvijas iecienītiem kūrortiem, uz kuru rīdzinieki vasarās straumēm vien plūda ar vilcienu, lai baudītu skaisto dabu un arī panašķotos ar gardajām M. Pūres beķerejas kūkām.

Viņi aktīvi iesaistās Ogres dažādu kultūras un izklaides pasākumu organizēšanā, kam visbiežāk ir vēsturisks piesitiens. Iveta un Māris ir Ogres Tvīda brauciena aizsācēji un organizatori. Šogad Ogres Tvīda brauciens notiks jau piekto reizi. Tvīda brauciens Ogrē ar katru gadu pulcē arvien lielāku dalībnieku un skatītāju pulku un nu kļuvis par īpašu, dzīvesprieka piepildītu, 20. gadsimta 20.- 30. gadu noskaņu un sajūtu triumfējošu pasākumu pilsētā. Ivetai Zāģerei ir piešķirts tituls – "'Gada ogrēnietis 2016"' nominācijā "'Par ieguldījumu sabiedriskajā darbā''. Konferencē Māris un Iveta sola kādu pārsteigumu.

Par muzikālo noformējumu konferences laikā rūpēsies viens no labākajiem Latvijas saksofonistiem Artis Gāga un pianists, baritons Arvīds Keinis. Mūziķi no savas puses arī sola kādu muzikālu pārsteigumu.

Konferenci organizē "Lūkas fonds" sadarbībā ar GLS Latvija un Willow Creek Association.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/40968