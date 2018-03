Ogrē viesojas Izglītības un zinātnes ministrs

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis piektdien Ogres Mūzikas skolā tikās ar Ogres novada pašvaldības un izglītības iestāžu pārstāvjiem.

K.Šadurskis jau pašā tikšanās sākumā akcentēja, ka izglītības sistēmas mērķis ir palīdzēt ikvienam bērnam un jaunietim atrast savas intereses un savas spējas, iedot vispusīgu fonu, lai viņš saprastu, kas pasaulē notiek.

"Lai viņš sevi attīsta tajā virzienā, kur viņš dzīvē varēs būt laimīgs cilvēks, strādāt par labu sabiedrībai, attīstīt valsti," sacīja ministrs.

Lai to visu panāktu, laimīgam jābūt jau pašam pedagogam. Laimīgam, izglītotam un strādāt gribošam.

"Mums jāmāca bērniem risināt problēmas, domāt. Saprast, ka jāmācās mūža garumā. Nav taču jēgas, ja tev pasaka priekšā – dari tā! Bet ja tu pats atrodi, kā to darīt, tad tas ir tavējais," norādīja K.Šadurskis.

Skolu tīkls Latvijā saglabājies kopš tiem laikiem, kad vēl bija kolhozi. Pēdējās desmitgadēs situācija valstī ir mainījusies, mainījies arī iedzīvotāju blīvums daudzās apdzīvotajās vietās.

Kā zināms – visus lēmumus par izglītības iestāžu tīkla attīstību pieņem pašvaldības.

"Es domāju, ka Ogres novadam – kā lielam un dzīvotspējīgam novadam – ir visas iespējas pieņemt gudrus un racionālus lēmumus," tā ministrs.

Gints Sīviņš, Ogres novada domes priekšsēdētāja vietnieks, uzsvēra, ka kopējā sanāksme ir ļoti vērtīga, jo tiek apspriestas ar izglītību saistītās problēmas. Viens no apskatāmajiem jautājumiem bija par izglītības iestāžu noslogojumu. Ja Ogres pilsētā skolās skolēnu skaits aug un vietu sāk pietrūkt, tad citviet Ogres novadā vērojams pretējs process.

"Šis jautājums tomēr jārisina kontekstā ar mūsu vispārējiem plānošanas dokumentiem un mūsu plānošanas stratēģiju, jo, ja mēs plānojam uz Suntažiem izbūvēt jaunu asfaltētu ceļu pār Kangaru kalniem, tad Suntažu attīstība noteikti ir ar plus zīmi un tādu mēs to plānojam," sacīja G.Sīviņš.

Tomēr katrā konkrētā Ogres novada vietā ir sava situācija. To pagastu attīstību, kas ir tālāk no Ogres novada centra – Ogres, noteikti ietekmē blakus esošie novadi. Piemēram, iedzīvotāji Taurupē un Mazozolos ņem vērā to, kas notiek Ērgļu novadā. Izglītība ir joma, uz kuru jāskatās ne tikai novadu, bet arī valsts mērogā, lai bērni saņemtu kvalitatīvu izglītību, dzīvojot sev ērtā vidē.

Tikšanās laikā tās dalībnieki skāra dažādus ar izglītības jomu saistītus jautājumus no Izglītības un zinātnes ministrijas redzējuma, no Ogres novada pašvaldības un tās speciālistu skatu punkta. Savas bažas arī pedagogiem, izglītības iestāžu vadītājiem un vecākiem. Viņi visi vēlas, lai būtu pēc iespējas mazāk problēmu. Jautājums tikai viens – kā to panākt?

Izglītības un zinātnes ministrs vakar viesojās arī Ogres 1.vidusskolā. Ogres 1.vidusskolas direktors Igors Grigorjevs un pedagogi iepazīstināja ministru ar jau paveikto, par ko prieks un lepnums, norādot arī uz nepieciešamību turpināt uzlabot vidi, kurā jāmācās skolēniem un jāstrādā pedagogiem.

