Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 23.marta numurā:

* Ogrē, Brīvības ielā 7, durvis ver rekonstruētais "Maxima X" veikals;

* Ikšķiles jaunie futbolisti – Latvijas reģionu čempioni telpu futbolā;

* Ķegumieši savu kausu citiem neatdod.

* Mani, meiteni no Suntažiem, izsūtīja divas reizes: "OVV" turpina publicēt Intas Liepiņas (dzimusi Karlovas) atmiņas

Pa to laiku mans brālītis, pirmklasnieks Māris, saņēmis savu pirmo liecību, neko nenojausdams, no skolas gar Mazo Juglu devās uz "Silbalšu" mājām. Apstulbis viņš vērās izvandītajās istabās, līdz ienācis kaimiņš Mihails un pavēstījis par notikušo. Kā vērtīgāko lietu Māris paņēmis manas zilās matu lentas un ļāvis, lai Mihails, iejūdzis mūsu zirgu, nogādā viņu Suntažu stacijā pie pārējiem. Iztapīgais krievs uz staciju piedāvājies aizvest arī brālēnu Gunāru, kurš, iedams pa īsāko ceļu mājup, nebija saticis pajūgus ar mūsējiem. Tikai vēlāk kļuva zināms, ka Mihails bijis šīs izvešanas līdzzinātājs.

* "Darbarūķi", "Harmoniskie", "Mērenie" – kuri mūsu novadi tie ir?

Latvijas Universitāte (LU) un uzņēmums "Latvijas Mobilais telefons" (LMT) veikuši kopīgu pētījumu "Latvijas reģionu ekonomiskās attīstības indekss", ar kura palīdzību noskaidrota visu Latvijas novadu un lielāko pilsētu ekonomiskā aktivitāte. Pēc šī pētījuma datiem mūspuses novadu iedzīvotāji iedalīti kategorijās "Harmoniskie", "Darbarūķi" un "Mērenie".

Vairāk lasiet jaunajā "OVV"!

* Lielvārdē – "Pie mums martā"!

Sestais Gunāra Priedes teātra festivāls "Pie mums martā" ir izskanējis ar pārliecību par latviešu dramaturgu darbu vajadzību, par režisoru spējām un amatierteātru aktieru darbošanās prieku. Latvijā teātra spēlēšanas tradīcija ir dzīva. Apliecināta Jāņa Streiča festivāla atklāšanā izteiktā doma: "Latvijā teātris bija vispirms, tikai tad valsts. Un, kamēr būs teātri, tautas teātri, tikmēr būs Latvijas valsts."

Veltījumu Gunāra Priedes 90 gadu jubilejai sagatavoja Maruta Jēkabsone (Pirmā diena), Rūta Koluža (Otrā diena) un Māris Medenis (fotogrāfijas).

* "Topošo absolventu vizītkartē": Ogres 1.vidusskolas 12.b klase – Latvija miniatūrā

"Mana audzināmā klase ir kā Latvija miniatūrā: tajā ir lieliski sportisti, mūziķi, dejotāji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji... (..) Īpaši jāizceļ Alīnas un Zandas kopdarbs: 2016.gada vasarā meitenes pārstāvēja Latviju Eiropas līmeņa skolēnu mācību uzņēmumu finālā Šveicē, Lucernā, ar Latvijā labāko SMU "Rainy Art”, kas ražo bērnu lietusmēteļus," tā klases audzinātāja Ligita Landorfa.

* Klubam "Karatē SEN–E" 3.vieta Ogres kausa izcīņā;



Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41098