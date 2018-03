Ar iedvesmojošiem stāstiem aizvadīta GLS konference

Ceturtdien Ogres novada Kultūras centrā notika jau otrā Globālās vadības konference (Global Leadership Summit jeb GLS) "Vadi vietā, kur esi", kurā klātesošie varēja iedvesmoties no izciliem vadītājiem pasaulē.

Izglītojošo pasākumu atklāja Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš: "Patiess prieks, ka konference atkal notiek Ogrē. Tas ir liels ieguvums visiem mums, kas vēlas uzlabot ne tikai savu biznesu, bet aŗī pilsētu un novadu kopumā".

Konferences darba grupas vadītājs, nodibinājuma "Lūkas fonds" padomes loceklis Mārcis Zanerips: "Pēc pagājušā gada konferences saņēmu atzinīgus vārdus no uzņēmējiem, kas guvuši iedvesmu jaunu ideju īstenošanai. Viņu sacītais savukārt iedvesmoja mūs šogad rīkot vēl vienu konferenci. Ceru un ticu, ka, noklausoties šodienas lektoru sniegto informāciju, klātesošie būs ieguvēji".

Pēc svinīgās atklāšanas visi vienojās kopīgā lūgšanā, ko vadīja Ogres Svētās Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars.

Šajā konferencē uzsvars tika likts uz komandas veidošanas un radošuma attīstīšanu uzņēmējdarbībā. Par radošumu uzņēmējdarbībā video lekcijā stāstīja vadītājs, uzņēmējs, izdevējs un autors Frederiks Herēns no Zviedrijas. Viņš ir radoša uzņēmuma "Interesting.org" dibinātājs. Var lepoties ar 9 grāmatu izdošanu, tai skaitā "The Idea Book", kas nosaukta par "Vienu no 100 visu laiku labākajām grāmatām par uzņēmējdarbību". Otrs ārzemju eksperts, kurš ar video lekcijas starpniecību iedvesmoja uzņēmējus un pašvaldības iestāžu pārstāvjus, bija Alans Mulalī, ļoti pieredzējis vadītājs, kurš bijis "Boeing" viceprezidents un "Ford Motor Company" prezidents un izpilddirektors. Alans dalījās savā vadības pieredzē par komandas veidošanu, pārejot no aviobiznesa un autobiznesu.

Klātienē par komandas nozīmi panākumos runāja "2017. gada ogrēnietis" nominācijā "Sports" – Artūrs Visockis-Rubenis.Artūrs ir Ogres basketbola kluba galvenais treneris. Viņš Ogres sporta un basketbola dzīvē ieviesis vairākas pozitīvas pārmaiņas. Bet par radošuma nepieciešamību, vadot savu biznesu, stāstīja vietējie uzņēmēji Iveta Zāģere un Māris Bulats. Viņi ir beķerejas un restorāna “M.Pūre” īpašnieki un vadītāji. Iveta un Māris ir arī Ogres Tvīda brauciena aizsācēji un organizatori. Šogad brauciens notiks jau piekto reizi. Pēc intervijas ar uzņēmēju pāri klātesošajiem bija iespēja baudīt nelielu Tvīda braucienu turpat uz skatuves.

Konferences laikā tika apbalvoti jaunieši, kuriem bija iespēja piedalīties konkursā ar savām biznesa idejām un saņemt bezmaksas ieejas kartes uz konferenci.

Pasākumu moderēja Daniels Godiņš, savukārt par muzikālo atmosfēru rūpējās viens no labākajiem Latvijas saksofonistiem Artis Gāga un pianists, baritons Arvīds Keinis.

Konferenci organizēja nodibinājums "Lūkas fonds" sadarbībā ar GLS Latvija un "Willow Creek Association".

