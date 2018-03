Izmaiņas autobusu maršrutā Rīga-Ogre

No 1.aprīļa maršruta Nr.7788 Rīga–Ogre autobuss, kas no Ogres MRS izbrauca plkst.6.30 un 12.20, bet no Rīgas starptautiskās autoostas – plkst.7.45 un 13.30, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās, informē VAS SIA "Autotransporta direkcija".

Lēmums pieņemts, izvērtējot pieprasījumu pēc sabiedriskā transporta pakalpojumiem un iespējamās pārvietošanās alternatīvas, braucot citos maršrutos, norāda Valsts SIA "Autotransporta direkcija" Sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Savukārt reisam, kas Rīgā tika uzsākts plkst.8.45, galapunkts būs Ogres autoostā, nevis Ogres MRS.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

