Ogrē uzstādīts jauns vides objekts

Skvēriņu, kas izveidots, pārbūvējot Mālkalnes prospektu, kopš 4. jūnija papildina jauns vides objekts ar Ogres novada logotipu.

Saistībā ar nozīmīgajiem Ogres un Latvijas svētkiem pagājušajā gadā pašvaldība izsludināja jauna vides objekta metu konkursu. Izvērtējot iesniegtos darbus, par labāko tika atzīts mākslinieka Aigara Zemīša darbs. Objekta izstrādes gaitā tā ideja pieskaņota jaunajai novada identitātes zīmei.

Kā zināms, pagājušā gada nogalē Ogres novada pašvaldības Kultūras konsultatīvā komisija aktīvi atsāka darbu pie Ogres novada logotipa izstrādes, līdz šī gada pavasarī novada jaunā identitātes zīme tika akceptēta. Šogad Ogres pilsēta atzīmē 90 gadu jubileju un, pievienojot logotipam skaitli "90", tas tiek popularizēts jubilejas pasākumu vizuālajā noformējumā un suvenīru izgatavošanā.

Jaunā vides objekta pamatu veido akmens, simbolizējot Ogres pilsētas atrašanos uz osu pauguriem, un tajā, it kā no debesīm krizdama, ietriecas no nerūsējoša tērauda veidota Ogres novada logotipa zīme ar uzrakstu OGRE.

2014. gadā skvērā Mālkalnes prospektā tika uzstādīta Latvijas Mākslas akadēmijas studentes Rūtas Irbes Tropas akmens skulptūra "Pilsētas akmens", kurā attēlotas daudzdzīvokļu ēkas. Skulptūru pēc skvēra pārbūves nolemts novietot citur – pie ēkas Mālkalnes prospektā 3, skvērā atvēlot vietu šim jaunajam vides objektam.

