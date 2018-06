Rotaļlaukumā uzstādītas jaunas brīdinājuma zīmes

Jau tika vēstīts, ka 6. jūnijā PA "Ogres namsaimnieks" darbinieki, apsekojot bērnu rotaļlaukumu Mālkalnes prospektā 7, Ogrē, konstatēja, ka tajā esošās konstrukcijas ir nedrošas un neatbilst lietošanas prasībām, informē PA "Ogres namsaimnieks" sabiedrisko attiecību speciāliste Ineta Saviča.

Laukuma teritorija tika norobežota ar lentām, kā arī tika izvietotas norādes par laukumā esošo konstrukciju neatbilstību lietošanai.

Šodien, 7. jūnijā, saņemot informāciju no iedzīvotājiem par to, ka brīdinājuma zīmes jau ir norautas, PA "Ogres namsaimnieks" darbinieki uzstādīja jaunas brīdinājuma zīmes, lai informētu iedzīvotājus par to, ka rotaļlaukumu apmeklēt šobrīd ir bīstami.

PA "Ogres namsaimnieks" atgādina, ka tuvākajās dienās rotaļlaukumā norisināsies uzlabošanas un rekonstrukcijas darbi – tiks mainīti rotaļu elementi un konstrukcijas, lai nodrošinātu laukumiņa apmeklētāju drošību.

