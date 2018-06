Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 8.jūnija numurā:

* Rembatē sveikti visi kopš 2013.gada dzimušie bērni;

* Atjaunots apgaismojums gājēju tuneļos zem Daugavpils šosejas Ikšķilē;

* No 10.jūnija spēkā jauns vilcienu kustības saraksts;

* Pagājis gads, bet priekšlikumu no partijas "Ogres novadam" kā nav, tā nav

"Kāpēc juridiskajām firmām tiek tērēti 20, 30, 40 tūkstoši eiro un par ko? Kāpēc to nevar izdarīt pašu juristi?" jautā E.Bartkevičs.

"Pirmkārt, nevis 40 vai cik, bet tie ir 25 tūkstoši eiro par juridiskajiem pakalpojumiem, kas tiek saņemti kā ārpakalpojums. Kāpēc maksājam šādu summu? Tāpēc, ka iepriekšējā dome jūsu vadībā ir izdarījusi visu iespējamo, lai pie Ogres novada politiski represēto piemiņas vietas taptu lielveikals "Rimi". Diemžēl tagad mums ir jāalgo juristi, lai aizstāvētu represētos cilvēkus, lai lielveikals un tā noliktavu telpas neatrastos pie pašas piemiņas vietas, kura, pateicoties savulaik iegūtajam NA finansējumam, tagad ir sakārtota un labiekārtota," atbild E.Helmanis.

Vairāk par Ogres pašvaldības vadības un partijas "Ogres novadam" tikšanos – jaunajā "OVV".

* Katoļu draudžu kapusvētki mūspusē šovasar;

* SEB banka no uzņēmēja Ločmeļa pieprasa gandrīz 400 000 eiro

Ņemot vērā to, ka šī bija jau otrā tiesas sēde, uz kuru neieradās atbildētāji, neinformējot par iespējamiem attaisnojošiem iemesliem, tiesnesis Arnis Naglis pieņēma lēmumu lietu skatīt bez viņu klātbūtnes. Bankas pārstāve informēja tiesu, ka atbildētājs Aivars Ločmelis 2006.gada 6.oktobrī no šīs kredītiestādes aizņēmās 508 000 EUR, lai iegādātos divas nedzīvojamās telpas, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 117.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* SMU dod iespēju gūt pirmās iemaņas uzņēmējdarbībā

Vairāk par Ogres Valsts ģimnāzijas 7.klases audzēknes Marikas Dērvinieces uzņēmumu "MADE" – jaunajā "OVV".

* Jūs jautājat – mēs noskaidrojam: par slīdlentēm Kartonfabrikas veikalā Ogrē

"Nav saprotams – kā jau ilgu laiku pie kasēm nestrādā slīdlentes, kas pārvieto pirktos produktus līdz kasierēm? Uz veikalu tonnām preču tiek vests ar automašīnām, bet kasierēm, tās tonnas pārcilājot, jāstiepjas pēc katras preces, pat reizēm kājās ceļoties. Un tā visas garās darba stundas! Varat iedomāties, kā sāp pleci un mugura pēc tāda darba? Veikala īpašniek, lūdzam un pieprasām savest savu veikalu pienācīgā kārtībā!" tā Kartonfabrikas veikala pastāvīgie pircēji.

* Lielvārdē sumina savus sporta laureātus;

* Ogrē peldēties Daugavā neiesaka, bet Lielvārdē pat aizliedz;

* Ogrēnietis Aivars Puriņš Koknesē izcīna divus zeltus;

* Ikšķilieši starp Zilo kalnu pludmales volejbola festivāla laureātiem;

* Ogrēniešiem zelts, sudrabs un bronza Latvijas čempionātā.

Laikrakstu "Ogres Vēstis Visiem" pērciet preses tirdzniecības vietās vai abonējiet! Pasūtot "OVV" kopā ar "Laimīgo Programmu" – izdevīgāk!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41682