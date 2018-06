Jūlijā Ķeguma HES ūdenskrātuvē pazeminās ūdenslīmeni

AS "Latvenergo" no 1. līdz 31.jūlijam Ķeguma hidroelektrostacijas ūdenskrātuvē uzturēs pazeminātu ūdenslīmeni, informē AS "Latvenergo" preses sekretāre Ivita Bidere.

Šajā periodā paredzēts veikt hidrotehnisko būvju atjaunošanu Pļaviņu HES lejas bjefā un Ķeguma HES augšējā bjefā.

No 1. līdz 31.jūlijam tiks veikti šādi remontdarbi:

• Ķeguma HES piestātnes un savienojošā dambja atjaunošanas remonts;

• betonēto virsmu atjaunošana Pļaviņu HES labā krasta atbalstsienā;

• betonēto nogāžu atjaunošana Pļaviņu HES atvadkanāla kreisajā krastā.

Galvenie atjaunošanas darbi mainīgā ūdens līmeņa zonā ir bojātā betona atkalšana, stiegrojuma attīrīšana, pretkorozijas apstrāde, papildu stiegrojuma montāža, betonēšana, virsmu aizsargpārklājuma uzklāšana, temperatūras un deformācijas šuvju remonts un izveide.

Darbu veikšanai AS "Latvenergo" pazeminās ūdens līmeni Ķeguma HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 30,55 m Latvijas augstumu sistēmā (LAS). Remontdarbu izpildes laikā tiek iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuves līmeni pazeminātu līdz paredzētājai atzīmei, un līmeņa atjaunošanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Ūdens līmeņa pazemināšana Ķeguma HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās Ūdens resursu lietošanas atļaujas nosacījumiem. Augstāk minēto remontdarbu veikšanai ir saņemts saskaņojums no VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes.

Iedzīvotājiem un uzņēmējiem ūdenslīmeņa pazemināšanas periodu tiek piedāvāts izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei u. c., kā arī pludmales zonu labiekārtošanai un sakopšanai, brīdinot par šādām aktivitātēm AS "Latvenergo".

Ja ūdenslīmeņa pazemināšanas laikā tiek plānots labiekārtot teritoriju vai tml., lūdzam brīdināt AS "Latvenergo" (tālr. 67728112, e-pasts: drosiba@latvenergo.lv) par veicamiem darbiem, termiņiem un sniegt atbildīgo personu kontaktinformāciju, lai varētu savlaicīgi saņemt brīdinājumu par ūdens līmeņa izmaiņām vai atjaunošanu.

