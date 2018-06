Krapē iesvētīts jaunais baznīcas tornis un zvans

10. jūnijā notika Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torņa un zvana iesvētes dievkalpojums, ko vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe.

Svinīgajā pasākumā piedalījās arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Radīta lieliska garīgā vertikāle

Pirms iesvētes dievkalpojuma klātesošos uzrunāja I.Mūrniece, kura atzina, ka ikviens ir liecinieks skaistam notikumam: "Ir radīta lieliska garīgā vertikāle, un tas ir liels sasniegums. Šī garīgā vertikāle vēl jāpiepilda ar vērtībām. Vērtības ir tās, kas mums vienmēr paliek. Tās ir cilvēkiem sirdī un tiek mantotas no paaudzes paaudzē." I.Mūrniece atgādināja, ka šajā rudenī Latvijā gaidāms nozīmīgs notikums – pāvesta vizīte Latvijā, pirms 25 gadiem notika iepriekšējā pāvesta vizīte. Šis notikums ikvienam ir garīgās atjaunotnes, garīgā pacēluma iespēja, šis notikums pievērsīs arī pastiprinātu starptautisku uzmanību. Saeimas priekšsēdētāja aicināja nepalikt vienaldzīgiem, nestāvēt malā un 6. oktobrī piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās.

I.Mūrniece pateicās ikvienam, kurš ir ieguldījis darbus un savas labās domas baznīcas torņa, garīgās vertikāles, tapšanā un aicināja katru dienu to piepildīt ar jaunām cilvēciskām vērtībām, ko tālāk nodot jaunajām paaudzēm. "Ja kādreiz fiziskās vertikāles krīt, tad vērtības ir tās, kas viņas atjaunos – kādreiz, kādā brīdī, kā tas ir noticis šeit," uzsvēra I.Mūrniece.

Stiprinās ticību sev, saviem cilvēkiem, pagastam, pagasta skolai

Prieku par paveikto pauda arī Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš vērsa uzmanību uz to, ka pie Eiropas durvīm klauvē cita reliģija – islāms, Eiropā tiek celtas mošejas, un uzdeva jautājumu – vai tas mūs apdraud? "Domāju, ka nē. Mūs daudz vairāk apdraud iekšējā neticība – Dievam, savam pagastam, saviem cilvēkiem, valstij. Tas mūs noved pie garīga bankrota. Šī uzceltā garīgā vertikāle noteikti stiprinās mūsu visu ticību – noticēt sev, saviem cilvēkiem, savam pagastam. Noticēt, ka katrs lauku pagasts un lauku skola pastāvēs. Padarītais darbs ir piemērs tam, ka mēs spējam koncentrēt spēkus, lai kaut ko nopostītu kopīgiem spēkiem atjaunotu," sacīja E.Helmanis.

Priekšsēdētājs pateicās visiem, kuri piedalījušies baznīcas torņa celtniecībā, pateicās Aigaram Lūsim par ziedojumu, lai darbi varētu turpināties, pateicās pašvaldības darbiniekiem, kuri iesaistījās projekta īstenošanā, pateicās draudzei, bez kuras paveiktais nebūtu iespējams.

Zvans aicina kopā

Jauno Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torni un zvanu iesvētīja bīskaps E.Alpe, kurš atzina, ka jebkurā vietā baznīcas tornis ir labi pamanāms, jo slejas augstāk par visām citām ēkām, tomēr, ja tornī nav zvana, tad tas apliecina, ka visdrīzāk šādā baznīcā nekas nenotiek. "Zvans aicina kopā," uzsvēra bīskaps. "Tā Kunga vārdā stāv rakstīts: "Kas manā vārdā top svētīts, tas paliek svētīts mūžīgi." Ar šiem Svēto rakstu vārdiem es iesvētu Krapes evaņģēliski luteriskās baznīcas torni un zvanu."

Pēc jaunā baznīcas torņa un zvana iesvētīšanas sekoja iesvētes dievkalpojums un Krapes draudzes un draugu apsveikuma, pateicības, stiprinājuma un laba vēlējumu vārdi turpmākam darbam.

Baznīca – draudzes īpašums

Krapes evaņģēliski luteriskajā baznīcā ir īstenots projekts "Vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļa “Krapes evaņģēliski luteriskā baznīca" torņa atjaunošana, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, popularizēšanu un pieejamību".

Krapes ev. lut. baznīca, kas sākotnēji celta kā koka baznīca (1802 – 1804), vēlāk pārbūvēta par mūra baznīcu (1856 – 1857). Pēc II pasaules kara baznīca tika atsavināta draudzei un nodota saimnieciskajai darbībai, kuras laikā tika nojaukts tās lepnums – barokālais koka tornis ar bronzas gaili. Šobrīd baznīca ir draudzes īpašumā, tajā darbojas draudze, svētdienas skola un jauniešu grupa. Baznīcā divas reizes mēnesī notiek dievkalpojumi, notiek kristības, iesvētības, laulību reģistrācijas, tiek organizēt dažādi pasākumi.

Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis

Baznīca ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, kurā atrodas valsts nozīmes mākslas vērtības – Kārļa Hūna altārglezna (19.gs.) un baznīcas zvans (17.gs.). Turklāt Krapes baznīca ir iekļauta tūrisma ceļveža maršrutā. Draudzes aktīvistiem ir pieredze nelielu projektu izstrādāšanā un realizēšanā - veikta baznīcas dārza sakopšana, pāraugušo koku vainagu izkopšana ar arboristu palīdzību, atjaunots tūju stādījums, organizēts Ziemassvētku pasākums pagasta senioriem. Draudze ir apkopojusi lielu daļu materiālu par baznīcas vēsturi un turpina to vākšanu. Šobrīd īstenots jau sen lolots sapnis – atjaunot baznīcas vēsturisko izskatu un jaunā torņa telpās iekārtot baznīcas muzeju, tā baznīcai kļūstot ne tikai par nozīmīgu Ogres novada tūrisma apskates objektu, bet arī par nacionālas nozīmes sakrālā tūrisma apskates objektu, popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu un nododot to nākamajām paaudzēm. Tehniskais projekts torņa rekonstrukcijai ir sagatavots jau 2004. gadā, taču līdzekļu trūkums līdz šim to bija liedzis īstenot.

Projekta pieteikums gūst atbalstu

Draudze ar Ogres novada pašvaldības speciālistu palīdzību 2016. gadā sagatavoja projekta pieteikumu un tas guva atbalstu vietējās rīcības grupas Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 1. kārtā.

Būvniecības gaitā neparedzēti apstākļi

Krapes baznīcas torņa projektētājs ir Valters Raņķis, būvdarbus veica "JK Construction Serviss". Būvniecības darbi tika uzsākti 2017. gada aprīlī, taču, uzsākot darbus, tika konstatēts, ka ēkas nesošās konstrukcijas, uz kurām balstīsies tornis, ir satrupējušas, līdz ar to tās ir nepieciešams protezēt vai veikt pilnīgu nomaiņu. Neparedzētie darbi būtiski sarežģīja darbu procesu un sadārdzināja projekta izmaksas, līdz ar to ar būvnieku tika noslēgta vienošanās par papildu darbu termiņiem un izmaksām.

Pārbūvēts tornis, uzstādīts baznīcas gailis

Projekta ietvaros notikusi torņa pārbūve un baznīcas gaiļa uzstādīšana, kas izgatavots pēc vēsturiskajām liecībām. Tornī novietots vēsturiskais torņa zvans un Dānijas luteriskās draudzes pirms vairākiem gadiem ziedots zvans. Torņa telpās plānots izvietot baznīcas muzeju.

Pašvaldības, ES un ziedotāju līdzekļi

Projekts tika īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākuma "Atbalsts LEADER vietējai attīstībai" apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu un Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests (LAD).

Krapes draudzes priekšnieks Artis Liepiņš informē, ka kopējās torņa izbūves izmaksas ir 101 533,46 eiro, no kuriem Ogres novada pašvaldības finansējums ir 61 912,22 eiro, ELFLA finansējums – 34 582,40 eiro, Biķeru ev. lut. draudzes ziedojums – 5000 eiro un Krapes draudzes ziedojums – 38,51 eiro.

