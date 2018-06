Vairākās daudzdzīvokļu mājās Ogrē šodien nebūs ūdens

Sakarā ar remontdarbiem atsevišķām daudzdzīvokļu mājām Mālkalnes prospektā, Ausekļa prospektā un Akmeņu ielā atslēgta ūdens padeve, informē PA "Ogres namsaimnieks".

Mālkalnes prospektā 34 ūdens nebūs no plkst.8.30 līdz 16.30 (stāvvada remonts), Akmeņu ielā 50 no plkst.8.30 līdz 16.30 (kanalizācijas stāvvada maiņa), Ausekļa prospektā 10 no plkst.9 līdz 16.30 (guļvada maiņa).

PA "Ogres namsaimnieks" atvainojas par sagādātajām neērtībām!

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41714