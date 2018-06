Rīgas HES ūdenskrātuvē ūdens līmeni pazeminās septembra sākumā

Ogrēnieši ir pieraduši, ka katru vasaru uz diezgan ilgu laika periodu tiek pazeminātas ūdens līmenis Daugavā, Rīgas HES ūdenskrātuvē.

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi AS "Latvenergo" informāciju par to, ka 2018. gadā ūdenslīmeņa pazemināšana ir ieplānota, taču īslaicīga – no 6. līdz 8. septembrim.

AS "Latvenergo" informē, ka ūdens līmeņa pazemināšanu nepieciešams veikt, lai nodrošinātu Daugavas hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošu ekspluatāciju atbilstoši likuma "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu" un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. Minētajā periodā iekļautas arī tās dienas, kas nepieciešamas, lai ūdenskrātuvi nostrādātu līdz paredzētajai atzīmei un ūdenskrātuves līmeņa pacelšanai līdz normālam darba režīma līmenim.

Ūdenskrātuves ūdens līmeņa pazemināšana ir nepieciešama Ķeguma HES pēcjoslas, lejas bjefa balstu un atbalstsienu apskatei, kā arī Rīgas HES būvju apsekošanai ūdenskrātuves mainīgā ūdens līmeņa zonā.

Darbu veikšanai AS "Latvenergo" šajā periodā pazeminās ūdens līmeni Rīgas HES ūdenskrātuvē līdz augstuma atzīmei 16,25m (LAS), kas ir par 0,90m zemāk par pieļaujamo minimālo ūdens līmeni (17,15m) HES normālas ekspluatācijas laikā.

Ūdens līmeņa pazemināšana Rīgas HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski, atbilstoši Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes (RVP) Ūdens resursu lietošanas atļaujas Nr. RI10DU0026 1.5.4.punkta nosacījumiem, ievērojot pieļaujamo ūdenslīmeņa pazemināšanas ātrumu, kas nepārsniedz 0,3 m/stundā līdz augstuma atzīmei 17,15m (LAS) un 0,2 m/stundā zem augstuma atzīmes 17,15m (LAS).

AS "Latvenergo" cer uz situācijas izpratni pašvaldībā un lūdz informēt iedzīvotājus un uzņēmumus par ūdens līmeņa pazemināšanu ūdenskrātuvē, kā arī aicina ūdens līmeņa pazemināšanas periodu izmantot savām vajadzībām, piemēram, krastu nostiprināšanai, piestātņu izbūvei, pludmales zonu labiekārtošanai, sakopšanai un citām saistītām aktivitātēm.

