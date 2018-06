"Iespēja" ikvienam dod iespēju būt radošam un sportiskam

Jūnija vidū Ogresgala pagastā, viesu mājā "Debesu bļoda", notika trīs dienu sportiski radošo aktivitāšu dienas cilvēkiem ar intelektuālās un fiziskās attīstības traucējumiem, informē biedrības "Lux viridia" pārstāve Kristīne Eglīte.

Pasākumā piedalījās ne vien Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Skrīveru Dienas centra klienti, bet arī draugi no Ikšķiles novada pašvaldības sadraudzības pilsētas Stoļinas (Baltkrievija) - dienas centra klienti un speciālisti, kā arī ilggadējs sadarbības partneris un kolēģis, biedrības "Atbalsts jauniešiem invalīdiem" vadītājs Mihails Skrebejko. Jau divus gadus nometnē piedalās arī kolēģis no Kijevas (Ukrainā) - režisors Vitālijs Ļubota.

Ogres novada Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja Zanda Vītola informē, ka nometne "Iespēja" notiek jau piekto gadu, un tas ir iespējams, pateicoties četru pašvaldību, - Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Skrīveru, vairāku uzņēmēju un labdaru finansiālam un materiālam atbalstam, kā arī daudzu brīvprātīgo nesavtīgam darbam.

"Lepojamies ar to, ka joprojām ar mums pasākumā ir arī brīvprātīgie jaunieši – Anita Rudzīte, Aivija Gribuška, Sanija Vasiļjeva, Alise Žukovska, Beāte Bobrova, Diāna Ložkina, Samanta Mudele, Ieva Millere, Artis Vasiļevskis, Matīss Mazulis un Krišs Adamovičs. Šie jaunieši, nenoliedzami, ir tie, kuri popularizē un veicina sadarbību starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un mūsdienu sabiedrību," uzsver Z.Vītola.

Nometnes pirmā diena tika aizvadīta īsti sportiskā gaisotnē – notika dažādas sporta aktivitātes, dalībniekiem sacenšoties gan komandās, gan individuāli. Šī gada sporta spēles bija noorganizējuši un šajā dienā tās vadīja Jānis Laursons, Gintars Bremšmits un Jurgita Gruberte.

Visus uzvarētājus sacensību noslēgumā sveica īpašais viesis – hokeja skolas "Kurbads" vadītājs un HK "Kurbads" hokejists Juris Štāls. Pusdienlaikā pie nometnes dalībniekiem bija atbraucis Husky.lv ar saviem mīluļiem - haskiju suņiem. Dienas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja izkustēties arī diskoballē kopā ar DJ Ufo (Kaspars Upaciers).

Otrā diena tika aizvadīta pavisam radošā atmosfērā – dalībnieki sadalījās grupās un piedalījās trīs meistarklasēs, kas bija veltītas teātrim (to vadīja kolēģis no Kijevas Vitālijs Ļubota), dejai (meistarklasi vadīja Inga Biukšāne) un mūzikai (šo meistarklasi vadīja trīs brīvprātīgie jaunieši – Alise Žukovska, jaunietis no Ukrainas – Boriss Žeglovs un Ikšķiles novada pašvaldības jaunatnes lietu speciālists Einārs Ervīns Deribo).

Vakara noslēgumā bija iespēja baudīt brīnišķīgu koncertu, kurā uzstājās Gospeļu koris ar Kristīni Prauliņu. Pēc koncerta atkal ballīte kopā ar senioru ansambli no Ogres un grupu "Miglas zona".

Nometnes trešās dienas rīts sākās ar saldām un radošām aktivitātēm – lēdmanietes Dailas Vanagas vadībā tika dekorētas piparkūkas, kuras pēc tam tika notiesātas vai paņemtas līdzi, dodoties uz mājām.

Jau ceturto gadu kopā ar IE[SPĒJAS] dalībniekiem ir fantastiskie “Skolu foto” puiši, kuri nometnes trešajā dienā piedāvāja brīnišķīgu iespēju nofotografēties kopā ar draugiem un aizvest mājās jau izgatavotu fotogrāfiju.

Nometnes noslēgumā tās dalībnieki rādīja uzvedumu, ko kopā ar meistarklašu vadītājiem bija izveidojuši vienas dienas laikā. Tas patiešām izdevās sirsnīgs un jauks, un nometnes dalībniekos radīja lielu prieku un svētku sajūtu. Uzveduma dalībnieki izdzīvoja trīs dabas stihijas – ūdeni, uguni un gaisu. Z.Vītola skaidro, ka tās ir stihijas, kuras dzīvo ikvienā no mums, jo brīžiem uzdzirksteļojam kā uguns liesmas, brīžiem pa dzīvi plūstam rāmi un mierīgi, bet ir dienas, kad mūsu emocijas un sajūtas uzbango kā spēcīga vēja brāzma.

Pēc koncerta pasākuma dalībnieki un viesi devās nobaudīt brīnišķīgo jubilejas kūku.

Šogad "IE[SPĒJĀ] - 2018" piedalījās 85 dalībnieki – Dienas centru klienti, atbalsta personāls, brīvprātīgie darbinieki un skolotāji. Un, lai arī nometnē piedalījās arī dalībnieki, kuri runā citā valodā, tas saziņai netraucēja, jo visi lielākoties sazinājās visiem labi zināmā valodā – sirds un labestības valodā.

