Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 6.jūlija numurā:

* "Anima Solla" saņem Dziesmusvētku Lielo balvu!

* Jaunums iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu jomā;

* Pārgājiens pa veco dzelzceļa maršrutu Rīga – Ērgļi;

* Dziesmu un deju svētku nedēļa tuvojas izskaņai

Iepriekšējā laikraksta numurā piedāvājām nelielu foto ieskatu, cik krāšņi šiem svētkiem sagatavojušies Ogres un Ikšķiles novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, bet arī lielvārdieši un ķegumieši nav palikuši nepamanīti.

* Dziesmu un deju svētku tiešraides – Ogrē, Ciemupē un Rembatē;

* Ogres aizsargdambja atjaunošanas darbus plānots pabeigt augustā

Jautāts, kā nākotnē pēc aizsargdambja atjaunošanas darbu pabeigšanas plānots attīstīt tā teritoriju, domes priekšsēdētājs skaidro, ka perspektīvā tiek domāts par kādreizējās sūkņu stacijas atpirkšanu, kas atrodas pretim Ogres trikotāžas kombināta ēkai. "Mēs jau vairākkārt esam uzrunājuši šīs celtnes īpašniekus un turpināsim to darīt. Šajā ēkā nākotnē varētu izveidot nelielu kafejnīcu, te varētu atrasties arī Ogres Tūrisma informācijas centrs, jo faktiski tieši šajā vietā sākas Ogre. Nākotnē būtu jāpadomā arī par laivu piestātnes un nelielas ostiņas izveidi. Perspektīvā būs jādomā arī, kā Daugavas promenādi savienot ar Ogres promenādi. Ņemot vērā to, ka Čakstes prospektā tiks izbūvēts veloceliņš, bet pie Rībelītes plānots trošu tilts, kas savienos ar Lašupēm, veidosies skaists aplis," nākotnes plānus ieskicē E.Helmanis.

* Kamēr Rīgā vēl tiesājas, tikmēr Ikšķiles novadā jau atrisina problēmu

Kamēr Rīgas tiesās turpinās tiesāšanās, Ikšķiles novada pašvaldība paspējusi atrisināt vietu trūkuma problēmu bērnudārzos. 27.jūnijā Ikšķiles novada pašvaldības domes sēdē tika pieņemts lēmums par Ikšķiles novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes "Čiekuriņš" dibināšanu. Sākot ar 1.septembri, jauno bērnudārzu apmeklēs 184 mazuļi. Papildus tam Tīnūžu pamatskolā norit vērienīgi telpu pārveidošanas darbi – uzsākta divu jaunu pirmsskolas izglītības grupu izbūve, kā arī skolas teritorijas labiekārtošana, pielāgojot to pirmsskolas bērnu vajadzībām. Pašvaldība ziņo, ka no 1.septembra faktiski visiem Ikšķiles novada bērniem no divu gadu vecuma tiks nodrošināta pirmsskolas izglītība, atrisinot tik sāpīgo rindu jautājumu.

* Mobilais mamogrāfs apmeklēs Lielvārdi, Suntažus, Ķegumu un Ikšķili;

* Tagad notāru pakalpojumi pieejami arī attālināti;

* Katrs bijām veiksminieks!

Marija Pozņaka redakcijai iesūtījusi ziņu dzejā – par Ogres Invalīdu biedrības Sporta spēlēm.

* Ķeguma dambretisti tikai pussoli no goda pjedestāla;

* Ikšķiles jaunajiem futbolistiem zelts un sudrabs Pērnavā;

* Mūsējiem četras medaļas Latvijas U16 čempionātā;

* Agnese Pastare triumfē Vaidavas triatlonā!

