Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 17.jūlija numurā:

* SIA "Ogres rajona slimnīca" var apgūt medicīnas māsas profesiju;

* Lielvārdes novada svētku Dieva zīmi godina Lēdmanē;

* Madlieniete "Superbingo" laimē 5600 eiro;

* Nelegālā cigarešu ražotne varētu būt atradusies Krapē

"Cik man zināms, Valsts policija vēl nav sniegusi oficiālu paziņojumu, bet manā rīcībā nonākusi informācija par to, ka pagājušās nedēļas nogalē bijušā Ogres rajona teritorijā atklāta vēl iespaidīgāka nelegāla cigarešu ražotne. Interesanti, ka jaunatklātā nelegālā ražotne darbojusies ne pārāk tālu no pirmās – kaimiņu pagastā," tā Ritvars Raits.

* Vakances mūsu novadu pašvaldībās

Ķeguma novada pašvaldība aicina darbā uz noteiktu laiku Ķeguma Tautas nama vadītāju. Kopš šī gada sākuma Tautas namu vada Dace Māliņa, bet, kā noskaidrojām, kādu laiku viņa to nedarīs, jo ģimenē gaidāms priecīgs notikums.

* NVA vakanču portālā vairāk nekā 20 000 brīvu darba vietu

Pagājušajā mēnesī NVA CV un vakanču portāla iespējas izmantojuši 96 175 lietotāji. 92 711 lietotāji jūnijā bija no Latvijas, bet 3464 – no ārvalstīm. Analizējot datus par NVA CV un vakanču portāla apmeklējumiem no ārvalstīm, jāsecina, ka visvairāk lietotāju pagājušajā mēnesī bija no Lielbritānijas (792), aiz tās seko Vācija (316), Nīderlande (263), Zviedrija (222), Norvēģija (210) un Īrija (153).

* Peldējums pāri Daugavai – emocijām bagāts pasākums;

* Interesantas receptes: kabaču salāti; mazsālīti, kraukšķīgi gurķīši; ērkšķogu un gurķu ievārījums;

* Brīvprātīgie – neliela, bet svarīga skrūvīte Dziesmu svētkos

"Jau nedēļu pirms galvenajiem svētku notikumiem piedalījos svētku gatavošanā – palīdzēju pakot dalībnieku somas. Kopumā apmēram 800 dalībniekiem divu dienu laikā tika sakomplektētas svētkiem nepieciešamās, sponsoru dāvātās lietas. Sapratu, ka ikdienā nespētu strādāt šādu bezsmadzeņu konveijera darbu – vienmuļi, monotoni un apnicīgi," atzina Vanda, viena no Ogres novada brīvprātīgajiem. "Svētku nedēļa aizsākās ar koru konkursa finālu "Dziesmu kari" Latvijas Universitātes aulā. Vislabākie un skanošākie mūsu Latvijas dziedātāji. Aizkustinoši un skaisti. Patiess lepnums par pasākuma vadītāju, manu bijušo skolnieku, dzejnieku un žurnālistu Tomu Treibergu. Ieturēta stāja, māka atrast izeju no jebkuras situācijas, pārteikšanās, bet tik cilvēcīgi un mīļi!"

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/41909