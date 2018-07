Sakarā ar tveici maina darba laiku

Sakarā ar karsto laiku un meteoroloģiskajām prognozēm par gaisa temperatūras paaugstināšanos SIA "Ogres Namsaimnieks" un Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres komunikācijas" īslaicīgi mainīs darba laiku.

No otrdienas, 31. jūlija, darba laiks ir šāds: pirmdien – no plkst. 7 līdz 16; otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst. 7 līdz 15; piektdien – no plkst. 7 līdz 14 bez pusdienu pārtraukuma.

