Ar kādām problēmām saskaras SIA "Ogres Namsaimnieks" Remontu nodaļa

SIA "Ogres Namsaimnieks" Remontu nodaļai uzticētas arī Ogres novada pašvaldības deleģētās funkcijas, piemēram, soliņu, terašu un citi remontdarbi un uzturēšana kārtībā.

Lielu darba laika daļu nodaļas darbinieki velta avāriju novēršanai. "Ja lietus laikā pludo, mēs braucam, darām. Labojam jumtus, balkonus, plaisas māju sienās. Nodaļā strādā 6-7 cilvēki, ar kuriem visus remontdarbus Ogrē paveikt nav iespējams. Tādēļ, ja kādu darbu varam atlikt, tad piesaistām ārpakalpojumu sniedzējus, organizējam konkursus, rīkojam cenu aptaujas. Šajā gadījumā nodrošinām piesaistīto ārpakalpojumu sniedzēju darba kontroli," stāsta O.Kļaviņš un atklāj, ka arī nākamgad māju apsekošanai iecerēts piesaistīt papildspēkus.

Jebkurā gadījumā, ikviens dzīvokļa īpašnieks aicināts pats sekot līdzi sava īpašuma stāvoklim un informēt par iespējamām problēmām - plaisām sienās, krītošu apmetumu vai krāsas gabaliem, balona apmetuma bojājumi un citām pazīmēm, kas var liecināt par ēkas teniskā stāvokļa pasliktināšanos. Kaut arī balkons, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, ietilpst kopīpašuma daļā un par tā tehnisko stāvokli atbild apsaimniekotājs, balkona pilnvērtīga apsekošana bez dzīvokļu īpašnieku līdzdalības nav iespējama. Daudzviet Latvijā padomju laiku apbūves balkoni ir kritiskā stāvoklī. Šajos gadījumos situāciju var pasliktināt pat uz balkona izkārta veļa, novietotas puķu kastes, ieklāts linolejs un citi objekti, kas veicina mitruma uzkrāšanos balkona konstrukcijā un korozijas veidošanos, kā rezultātā balkona konstrukcija tiek "saēsta", radot kaitējumu kopīpašumam. Balkona remonts kopumā ir pietiekoši dārgs un parasti tiek veikts no mājas uzkrājumiem. Gluži kā savlaicīgi dodoties pie ārsta, arī savlaicīgi veicot nepieciešamos remontdarbus, dažkārt iespējams ieekonomēt ievērojamus naudas līdzekļus.

Svarīgi savlaicīgi pamanīt arī plaisas māju sienās. Tās var būt dažādas - sākot no smalkiem plaisājumiem griestu vai sienu apmetumā, līdz dziļām plaisām mūrī un pamatos. Plaisāšanas iemesli ir dažādi, bet visi liecina, ka ēkas būvstruktūrā notiek kustība. Neviens nams nav „nekustīgs", un apdares plaisiņas ar laiku piemeklēs jebkuru — gan mūra, gan koka, gan jauktu materiālu būvi. Ja mājas sienā parādās plaisas, tad apsaimniekotāja pārstāvji tās ne vien aiztaisa, bet liek arī marķierus, novēro vai plaisas nekļūst lielākas. Vairumā gadījumu plaisas konstatētas bloku mājās, kur tās parasti redzamas, ne vien no ārpuses, bet arī no iekšpuses un veicina pelējuma veidošanos dzīvokļos.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42060