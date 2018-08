Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 10.augusta numurā:

* Ogrēnietis Māris Krievelis uzvar pasaules čempionātā spēkavīriem;

* 1.oktobrī indeksēs pensijas;

* Informācija vēlētājiem, kam ir tikai personas apliecība;

* Akermaņu dzimtas albumi – vēstures liecība

Ikšķiles novada kultūras mantojumu centra "Tīnūžu muiža" pārziņā nonākuši seši Akermaņu dzimtas albumi, kuros laika periodā no pagājušā gadsimta 20.gadiem līdz pat 50.gadiem apkopoti gan Mazās Juglas apkārtnes skati dažādos gadalaikos, gan darba un sadzīves ainas.

"Fotogrāfijas mēdz noklīst, aiziet nebūtībā. Turklāt tās parāda ne vien to, kā laika gaitā mainījusies viena māja un tās ļaudis, bet, domāju, tām ir daudz lielāka kultūrvēsturiska nozīme, un šie uzņēmumi varētu būt interesanti arī citiem, tāpēc dzimtas albumus nolēmām uzdāvināt kultūras mantojumu centram, kur tiem ir īstā vieta," tā Oskars Počkajs.

* Ugunsdzēsēji palīdz notvert izbēgušu papagaili

Brīdī, kad jau šķita, ka operācija veiksmīgi noslēgusies, papagailis pēkšņi rāvās ārā no sava glābēja rokām un, pamezdams vairākas astes spalvas, sāka lidojumu dzelzceļa virzienā. Šoreiz lieti noderēja brīvprātīgie palīgi, kuri steidza viņam pakaļ, cenšoties neizlaist putnu no redzesloka. Tas arī veiksmīgi izdevās – netālu no dzelzceļa putnam, kurš tik lielus atstatumus ikdienā nelido, beidzās spēki.

* Kā padarīt attālināto darbu efektīvāku?

* 13.augusts – Starptautiskā kreiļu diena

* Sakrustojiet kopā roku pirkstus – kurš īkšķis ir virspusē?

* Sāciet aplaudēt. Kura roka plaukšķinot ir virspusē?

* Iztēlojieties, ka piemiedzat draugam ar aci. Kura acs tā ir?

Vairāk – jaunajā "OVV”

* Delikātā slimība – hemoroīdi

Galvenais paņēmiens, lai tiktu vaļā no hroniskiem vēdera izejas traucējumiem, ir un paliek diēta: saknes, augļi, griķu, miežu un auzu putraimi, klijas, no rīta tukšā dūšā iedzerta glāze vēsa ūdens ar medu, u.c.

* Tīnūžnieks Gunārs Gribuška triumfē Eiropas jaunatnes čempionātā;

* Uz Ogri ceļo četras Eiropas čempionāta sudraba medaļas;

* Turnīra "Vilsons" 4.posmā uzvar "XS" un "Ilona/Sandra".

