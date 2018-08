Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 14.augusta numurā:

* Vislatvijas simtgades zaļumballes laikā atklāj Ķeguma zīmi;

* Ikšķile kopā ar Olaini – Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2019;

* Lielvārdes pašvaldības policija meklē velosipēda īpašnieku;

* Bijušo kolhoznieku salidojums Krapē uzjundī atmiņas

Interesanti sevi piesaka sagādnieki – joprojām šī darba uzdevumu augstumos! Normunds Caunītis ar ģimeni atbrauc "Žigulī". Ēdamlietas un kas stiprāks salikts tolaik tik ierastajā caurumotajā tīkliņā. Līdzi arī sagādnieka koferītis – diplomāts. Uz galda sagulst produkti, kas atgādina kopsaimniecības gadus – speķis, ievīstīts pabiezā, pelēkā papīrā, sīpoli, tefteļu konservi, maize, virtenē savērtas barankas... Arī dzērieni tam laikam raksturīgi, bet visa "nagla" ir 1981.gadā ražots degvīns. N.Caunītis arī atklāj, kā pie tā ticis.

* Aizvadīti 71.Meņģeles Sporta svētki

Vairāk – Ulda Prancāna rakstā.

* Kas no mūsu novadiem kandidē uz Saeimu?

No mūsu novadiem šajās vēlēšanās kopumā startēs 57 kandidāti (no Ikšķiles novada – 15, no Ķeguma novada - seši, no Lielvārdes novada - 11, bet no Ogres novada – 25 kandidāti). Izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pieejamo informāciju, publicējam deputātu kandidātu vārdus un uzvārdus, kā arī viņu pārstāvēto partiju vai vēlēšanu apvienību nosaukumus.

* Taurupes skolai – 80

1938.gada rudenī Taurupes parka vidū pirmos audzēkņus sagaidīja Taurupes pamatskola. Atzīmējot mācību citadeles jubileju, skola šogad svētku salidojumu rīko 18.augustā, kad notiks arī Taurupes pagasta svētki.

Vairāk – jaunajā "OVV".

* Lielvārdē vismaz uz laiku aptur kādas "točkas" darbību

Apskate veikta Lielvārdē, Ausekļa ielā, pie 1940.gadā dzimuša vīrieša, kurš jau iepriekš nonācis policijas redzeslokā saistībā ar analoģiskiem pārkāpumiem.

