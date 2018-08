Sāks Ogres novada iedzīvotāja kartes ieviešanu

Ogres pilsētas svētkos 24. un 25. augustā Ogres novada pašvaldība sāks ieviest Ogres novada iedzīvotāja karti.

Ogres novada iedzīvotāja karte būs šajā novadā deklarēto iedzīvotāju identifikācijas dokuments, kura būtība ir motivēt iedzīvotājus deklarēties Ogres novadā, palielināt izpratni par iedzīvotāju samaksāto nodokļu izlietojumu un saņemt priekšrocības par samaksātajiem nodokļiem.

Ogres novada iedzīvotāja karti tās īpašnieks varēs lietot, lai saņemtu dažādām novada iedzīvotāju grupām noteiktos atvieglojumus un priekšrocības, vienkāršotu sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumu saņemšanas kārtību, sniegtu Ogres novada iedzīvotājiem priekšrocības sociālo pakalpojumu saņemšanai, kultūras un izklaides pasākumu apmeklēšanai, paplašinātu skolēna apliecības izmantošanas iespējas.

Pašvaldība aicina arī uzņēmējus piedāvāt savas lojalitātes programmas, kuru ietvaros Ogres novada iedzīvotāja kartes īpašnieki varētu ar izdevīgākiem nosacījumiem izmantot šo uzņēmumu piedāvātos pakalpojumus vai iegādāties preces. Vairāki uzņēmēji jau ir atsaukušies pašvaldības aicinājumam.

Ogres novada iedzīvotāja karte nodrošinās Ogres novada pašvaldības saistošajos noteikumos un domes lēmumos dažādām novadā deklarēto iedzīvotāju kategorijām noteikto priekšrocību un atvieglojumu saņemšanu (piemēram, senioriem braukšanas atvieglojumi Ogres novada sabiedriskajā transportā), kā arī lojalitātes programmas ietvaros uzņēmēju piedāvāto atlaižu un priekšrocību saņemšanu.

Ogres 1. vidusskolas darbiniekiem no 2018.gada 10.septembra karte nodrošinās drošības funkciju – skolā iekļūt varēs tikai šajā izglītības iestādē strādājošais personāls.

Ogres novada skolēna karte nodrošinās:



skolēna apliecības funkciju;



braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā;



pašvaldības apmaksāto pusdienu saņemšanu skolas ēdnīcā;



no 2018. gada 10. septembra Ogres 1.vidusskolas skolēniem – drošības funkciju, t.i., skolā iekļūt varēs tikai Ogres 1. vidusskolas skolēni.



Nākamajos gados līdzīga drošības sistēma tiks ieviesta arī citās izglītības iestādēs.

Priekšrocības lojalitātes programmā

Ogres novada iedzīvotāja un Ogres novada skolēna karte nodrošinās lojalitātes programmā iekļauto priekšrocību izmantošanu:



atlaides Ogres novada Kultūras centra producētajiem pasākumiem;



10% atlaide no ieejas biļetes cenas izklaides parkā “Avārijas brigāde”;



10% atlaide no ekskursijas cenas “Ķeipenes piparkūkas” studijā;



2 eiro atlaide no biļetes cenas “Milžu takā” Ogres Zilajos kalnos.



Šobrīd pašvaldība turpina sarunas ar uzņēmējiem par atlaidēm tādos uzņēmumos kā "Sinjoritā Kukū", "Ogres ezītis miglā", "Jump Park", "Pūres beķereja" u.c.



Pašvaldība regulāri informēs iedzīvotājus par aktuālajām atlaidēm www.ogresnovads.lv un mobilajā lietotnē "Ogres novadnieks".

Sākot ar 2019. gadu lojalitātes programmā piedalīsies arī peldbaseins "Neptūns" un citas pašvaldības iestādes.

Piesaiste bankas kontam – brīva izvēle

Ogres novada iedzīvotāja karti un skolēna karti būs iespējams piesaistīt bankas kontam. Tehniski 2018. gada augustā – septembrī kartei būs iespējams piesaistīt bankas “Citadele” kontu. Pašvaldība ir uzrunājusi vairākas bankas kartes piesaistes iespējai bankas kontam. Savu piedāvājumu ir iesniegušas Swedbank, Norvik banka, Reģionālā investīciju banka. Pašvaldība turpina sarunas ar bankām par Ogres novada iedzīvotāja kartes piesaisti banku kontiem.

Kartes piesaiste bankas kontam nav obligāta. Kartes lietotājs to var izmantot vienkārši kā lokālo karti, kas sniedz priekšrocības un atlaides pašvaldības un tās sadarbības partneru – uzņēmēju pakalpojumiem un/vai precēm, bet nav norēķinu karte. Iedzīvotājs pats būs tas, kurš izvēlēsies – piesaistīt karti bankas kontam vai nē. Ja izvēle būs par labu konta piesaistei, bankas izvēle paliks paša iedzīvotāja ziņā.

Pieteikšanās un izsniegšanas kārtība

Kā jau minēts iepriekš, karti sāks izsniegt Ogres pilsētas svētku laikā 24. un 25. augustā. Pieteikumu būs iespējams iesniegt elektroniski, izmantojot mobilo lietotni "Ogres novadnieks".

Klātienē pieteikumus kartes saņemšanai varēs iesniegt:



Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības ielā 33 (24.augustā no plkst. 8 līdz 16; 25. augustā no plkst.10 līdz 18);



Ogres 1.vidusskolā (24.augustā no plkst. 10 līdz 18; 25. augustā no plkst.10 līdz 18);



Ogres novada Tūrisma informācijas centrā (ONTIC) – gan Ogres Vēstures un mākslas muzejā Brīvības ielā 36, gan ONTIC jaunajās telpās ēkā "Pie zelta liepas" Brīvības ielā 18 (24. un 25.augustā no plkst. 10 līdz 18);



Ogres novada Kultūras centrā Brīvības ielā 15 (24. un 25.augustā no plkst. 10 līdz 18);



Krasta laukumā (saskaņā ar svētku programmu).



Vēlams, lai Ogres 1. vidusskolas skolēni, viņu vecāki un aizgādņi dotos pieteikt skolēnu kartes uz Ogres 1. vidusskolu, savukārt pārējo vispārizglītojošo skolu skolēni, viņu vecāki un aizgādņi – uz Ogres novada Kultūras centru. Protams, pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Tūrisma informācijas centrs gatavs pieņemt jebkuru Ogres novada iedzīvotāju, lai noformētu karti. Arī Krasta laukumā tiks pieņemts ikviens apmeklētājs, kurš savas novada iedzīvotāja kartes noformēšanai būs izvēlējies šo vietu.

Svarīgi! Neatkarīgi no tā, kurā no iepriekš norādītajām vietām iedzīvotājs būs pieteicis Ogres novada iedzīvotāja karti, to varēs saņemt Ogres novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā – īsziņas veidā mobilajā tālrunī vai pa e-pastu iedzīvotājs saņems informāciju par to, ka karte ir gatava un var nākt to saņemt.

Skolu audzēkņi skolēnu kartes saņems savās skolās septembra sākumā.

Gan par brīvu, gan par maksu

Saskaņā ar domes lēmumu Ogres novada iedzīvotāja karti bez maksas varēs saņemt:



Ogres novada vispārējo izglītības iestāžu skolēni;



Ogres novadā deklarētie pensionāri, politiski represētās personas, trūcīgās un maznodrošinātās personas, daudzbērnu ģimenes, personas ar invaliditāti.



Pārējie Ogres novadā deklarētie iedzīvotāji Ogres novada iedzīvotāja karti varēs iegādāties par 2 eiro.

Personas, kuras nav deklarētas Ogres novadā, Ogres novada iedzīvotāja karti varēs iegādāties, samaksājot 200 eiro.

Lai saņemtu Ogres novada iedzīvotāja karti, personai jāuzrāda pase vai personas apliecība.

Ja personai Ogres novada iedzīvotāja karte tiek izsniegta bez maksas, jāuzrāda atbilstošs dokuments, kas apliecina tiesības saņemt karti bez maksas (pensionāra apliecība, politiski represētās personas apliecība, invalīda apliecība, daudzbērnu ģimenes (ģimene, kuras aprūpē ir 3 vai vairāk bērnu) statusu apliecinošs dokuments, trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu apliecinoša izziņa).

Ievieš mobilo lietotni iedzīvotāju un tūristu ērtībai

Lai veicinātu sadarbību ar novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un viesiem, līdztekus Ogres novada iedzīvotāja kartei Ogres novada pašvaldība atklāj arī mobilo lietotni "Ogres novadnieks".

Mobilā lietotne OGRES NOVADNIEKS – ērts un draudzīgs veids, kā komunicēt ar savu pašvaldību, būt informētam par aktualitātēm un pasākumiem Ogres novadā, kā arī uzņēmēju īpašajiem piedāvājumiem.

Ikvienam interesentam mobilā lietotne sniedz iespēju:



uzzināt jaunumus un aktualitātes;



iepazīties ar pasākumu kalendāru;



piedalīties aptaujās;



izteikt ierosinājumus;



aplūkot un izmantot novada uzņēmēju piedāvājumus;



iegūt informāciju par tūrisma objektiem;



izvēlēties sev tīkamu tūrisma maršrutu;



noskaidrot sabiedriskā transporta maršrutus un kursēšanas laikus;



uzzināt par Ogres novada iedzīvotāja kartes sniegtajām priekšrocībām;



saņemt informāciju par īpašajiem piedāvājumiem un akcijām Ogres novada iedzīvotāju kartes lojalitātes programmā;



elektroniski iesniegt pieteikumu Ogres novada iedzīvotāja kartes saņemšanai.



Laikā gaitā mobilās lietotnes saturs tiks pastāvīgi papildināts.

Lietotne izstrādāta sadarbībā ar SIA "Latvijas Mobilais Telefons" (LMT). Kā informē LMT, mobilā lietotne "Ogres novadnieks" no 2018. gada 23. augusta būs bez maksas pieejama lietotņu veikalos App Store (iOS ierīču lietotājiem) un Google Play (Android ierīču lietotājiem) un visu tajā sniegto priekšrocību izmantošanai būs iespēja autorizēties, izmantojot Ogres novada iedzīvotāja karti vai kādu no piedāvātajām internetbankām.

Lai iepazītos ar lietotnes piedāvātajām iespējām, Ogres pilsētas svētku laikā 24. un 25. augustā ikviens interesents varēs apmeklēt LMT telti pilsētas skvērā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42096