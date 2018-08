No Ogres uz izklaides parku "Avārijas brigāde" kursēs autobuss

Ogres novada pašvaldības domes Finanšu komitejas sēdē 16. augustā deputāti atbalstīja ierosinājumu piešķirt finansējumu autobusu reisu nodrošināšanai maršrutā Ogre – Lēdmane – AB parks – Ogre.

No pašvaldības budžeta izdevumiem neparedzētiem gadījumiem deputāti atbalstīja 500 eiro piešķiršanu četru papildu reisu izveidei iepriekš minētajā maršrutā brīvdienās augusta un septembra mēnešos.

Pēc SIA "Ogres autobuss" iesniegtās informācijas, kopējais reisu skaits ir 72 – 36 reisi turp un tikpat daudz atpakaļ, kopējais nobraukums – 2282,4 km. Daļa pasažieru, kā zināmas, sabiedriskā transporta maršruta autobusos braukšanas biļeti iegādājās ar atlaidēm, daļa brauc bez maksas (saskaņā ar valsts vai pašvaldību normatīvajiem aktiem). Atbalstot pasažieru pārvadāšanu šajā maršrutā, pašvaldība kompensēs SIA "Ogres autobuss" faktiskos zaudējumus, ja tādi radīsies, nodrošinot reisu izpildi.

Jau vēstīts, ka Autotransporta direkcija, ņemot vērā Ogres novada pašvaldības lūgumu, ir apstiprinājusi izmaiņas maršrutā Nr. 6067 Ogre – Madliena – Pāvulēni, lai iedzīvotājiem būtu iespēja nokļūt izklaides parkā "Avārijas brigāde" Lēdmanes pagastā. No 1. augusta līdz 30. septembrim vasaras sezonā šī marruta autobusi no Ogres autoostas izbrauc arī plkst.10.40 un plkst.17.50, pasažieru pārvadājumus nodrošinot sestdienās un svētdienās līdz pieturvietai "Aviekste". Savukārt no pieturvietas "Aviekste" brīvdienās autobuss kursē plkst.17 un plkst.19.

Jāpiebilst, ka autobuss, kas izbrauc no Ogres autoostas plkst.12.35 katru dienu, turpmāk pasažieru apmaiņu nodrošinās arī pieturvietā "Aviekste".

Kā zināms, izklaides parks "Avārijas brigāde" ir kļuvis ļoti populārs, to apmeklē arī Ogres novada iedzīvotāji, turklāt, lai gan izklaides parks atrodas Lielvārdes novada teritorijā, tā vadība ļoti aktīvi sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību tūrisma jautājumos, ir iesaistījusies Ogres novada iedzīvotāju kartes lojalitātes programmā – ar Ogres novada iedzīvotāja karti (t.sk. ar Ogres novada skolēna karti), ieejas biļeti izklaides parkā "Avārijas brigāde" varēs iegādāties ar 10% atlaidi no biļetes cenas.

