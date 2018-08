Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 21.augusta numurā:

* Pašvaldībās visvairāk vakantu amatu skolās un bērnudārzos;

* Interesanta recepte: Ziedkāpostu salāti ar dzērvenēm;

* 100 takas un 80 ceļi ved uz Taurupi

... Zināms tāds fakts, ka 1938.gadā, atverot Taurupes skolu, pirmā reģistrētā skolniece ir Aina Gulbe.

* Visās nelaimēs vainīga ... Latvija?

"Jā, protams, esam arī patrioti, bet daudzi tikai pāris reizes gadā, kad nēsājam lentītes karoga krāsā un skatāmies salūtu. Pārējā laikā mēs burtiski šaujam paši sev kājā, jo sliktās domas jau nekur nepazūd – tās krājas un ar laiku materializējas jaunās ķibelēs," tā R.Raits.

* Sv.Meinarda svētkus šogad svin jaunajā Ikšķiles katoļu baznīcā

"Vēlos izteikt lielu pateicību Ikšķiles baznīcas, kā arī pirms astoņiem gadiem tās pakājē uzceltā Sv.Meinarda pieminekļa ģenerālsponsoram, uzņēmējam Jurim Savickim, bez kura gādības un atbalsta mēs šeit nestāvētu. Šodien dievkalpojumā runāju par attieksmi pret naudu, par alkatību, kas ir liela problēma valsts pārvaldē un politikā. Alkatība ir tā, kas smacē Latvijas attīstību un nākotni, kad partiju intereses tiek bīdītas uz visas tautas rēķina ar netaisnīgu likumu pieņemšanu vai dažādu shēmu palīdzību. Gluži pretējs piemērs tam ir Savicka kungs," tā Z.Stankevičs.

* Daži padomi bērnu drošībai

Nereti ļaundari izmanto cilvēku labsirdību, tāpēc bērniem jāmāca būt uzmanīgiem un atteikt svešiniekiem, kuri lūdz telefonu, lai kādam piezvanītu.

Vairāk ieteikumu – jaunajā "OVV".

* Ko nozīmē Ikšķiles karmelītu klostera klauzūras slēgšana?

Māsas dzīvo klauzūrā, vienkāršībā un nabadzībā. Viņu galvenā misija ir lūgšanas, it sevišķi par tautu, kuras vidū māsas dzīvo. Atrodoties nošķirtībā no pasaules, viņas lūdzas aptuveni septiņas stundas dienā. Lielāko diennakts daļu māsas pavada klusējot, izņemot vienu stundu pēc pusdienām un vienu stundu pēc vakariņām, kas veltītas ikdienas rekreācijai, tas ir laikam, lai brīvi sarunātos, veicot rokdarbus. Tajā kopienā, kurā māsa iestājas, viņa parasti paliek uz mūžu. Māsas iztikas līdzekļus gūst no rokdarbiem un ziedojumiem.

