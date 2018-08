Ogres bērnudārzā Parka ielā atkal skanēs bērnu balsis

Sagaidot Ogres pilsētas svētkus, kas notiks 24. un 25. augustā un šogad ir veltīti pilsētas 90 gadu jubilejai, pēc pārbūves tiek atklāts bērnudārzs Parka ielā 1. Atklāšana notiks 24. augustā.

Lai arī faktiski objekta pārbūves un siltināšanas darbi noslēdzās jau aprīlī, vasaras periodā turpinājās mēbeļu iegāde un telpu aprīkošana atbilstoši pirmsskolas bērnu iestādes vajadzībām.

Pārbūvētās ēkas telpas jaunajā mācību gadā sāks apdzīvot 80 bērni – te darbosies četras pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Strautiņš" grupas. Bērnudārza teritorija ir aprīkota ar bērnu audzināšanai un attīstībai piemērotu rotaļlaukumu.

"Ogrē bērnu skaits pieaug gan skolās, gan bērnudārzos – šis fakts priecē. Novada pašvaldības vadība apzinās, ka piemērotu apstākļu un mūsdienīgas vides nodrošināšana jaunās paaudzes izglītošanai un personības attīstībai ir viena no prioritātēm. Līdz ar šīs ēkas pārbūvi bērnu rinda uz vietām bērnudārzos krietni samazinās. Pašvaldība savā īpašumā ir pārņēmusi arī kādreizējā bērnudārza "Bitīte" ēku, lai ar laiku to atkal izmantotu bērnu vajadzībām. Mūsu plānos ir arī jaunas ēkas būvniecība Ogres Valsts ģimnāzijas vajadzībām. Viss, kas saistās ar jauno paaudzi, ir ieguldījums nākotnē, un mēs to apzināmies," atklāj Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Savukārt būvnieka, pilnsabiedrības "RERE Būve un Campaign", projektu vadītājs Arvis Mūrnieks norāda: "Mums bija liels gandarījums, strādājot šajā objektā. Lai arī pirms pārbūves šajās telpās nedarbojās bērnudārzs, iepriekš tas te ir bijis. Līdz ar to ar lielu atbildību strādājām, lai radītu apstākļus, kas ne vien ir piemēroti bērniem, bet arī rada viņiem prieku – telpas ir mūsdienīgas, ērtas un ar dzīvespriecīgu un gaišu noskaņu."

Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Ēkas Ogrē, Parka ielā 1 siltināšana un rekonstrukcija, pielāgojot pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām" ietvaros veikta ēkas pārbūve ar mērķi samazināt oglekļa dioksīda emisijas un primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un izdevumu samazināšanos, atbilstoši pašvaldības attīstības programmas noteiktajai prioritātei, kā arī mainot ēkas funkciju.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 462 515,52 EUR, no kuriem 166 000 EUR ir ERAF līdzfinansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībai ir 74 128,88 EUR, savukārt atlikušo projekta finansējumu nodrošināja Ogres novada pašvaldības budžets.

