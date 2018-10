Ezītis atguvis savu ābolu

Ogres pilsētu rotā vairākas granīta skulptūras, kuras ir veidojuši Latvijas Mākslas akadēmijas studenti. Diemžēl dažas no tām vandaļi jau paspējuši sabojāt. Šogad atjaunots ābolītis bērnu iecienītajai skulptūrai "Ezītis miglā".

Skulptūra ir jaunās tēlnieces Agneses Rudzītes-Kirillovas darbs un atrodas pie bērnudārza "Cīrulītis" Lapu ielas un Meža prospekta krustojumā. Skulptūra tika uzstādīta 2014. gada septembrī un vandaļi jau paspējuši to sabojāt, nozogot vienu no skulptūras sastāvdaļām – ābolu.

"Ideja veidot ezīti man radās, domājot par to, ka daba ienāk pilsētā, un ezīši ir vieni no tiem zvēriņiem, kas bieži ienāk pilsētā. Ezīši ir omulīgi zvēriņi. Pats nosaukums "ezītis miglā" jau ir folklorizējies tēls. Ogrei būs savs ezītis. Skulptūra izraisīja lielu bērnu interesi jau tad, kad mēs to uzstādījām, un ir labi, ka tā ir apdzīvota," uzstādot skulptūru, savu ideju raksturoja Agnese.

Šajā vasarā Agnese atjaunoja pazudušo akmenī veidoto ābolu, un nu ezītis ieguvis savu sākotnējo izskatu. Atjaunošana izmaksāja 345,00 eiro.

Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, kurš ir autors idejai bagātināt pilsētas rotu ar granīta skulptūrām, atzinīgi vērtē topošo mākslinieku veikumu un pateicas šo skulptūru veidotājiem un viņu pedagogiem. Priekšsēdētājs aicina ogrēniešus, pilsētas viesus, ikvienu cilvēku prast novērtēt jauno mākslinieku darbu un nepieļaut postīšanu un demolēšanu: "Šos mākslas darbus ir veidojuši jaunieši, un ir nožēlojami, ka kāds vienkārši demolē un iznīcina otra radītās vērtības. Es nezinu, kurš ir pielicis savu roku skulptūras demolēšanā, tāpēc uzrunāju ikvienu un aicinu nevis postīt, bet gan pašiem censties radīt kaut ko labu un paliekošu, aicinu saprast, ka šīs skulptūras ar smagu darbu arī veidojuši jaunieši."

Pašvaldība tuvākajā laikā plāno sakārtot skulptūras "Ezītis miglā" apkārtni, nobruģējot izmīdīto zemsedzi un uzstādot pie tās soliņu.

