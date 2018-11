Pasākumi Ogres novadā nedēļas nogalē

Šajā nedēļas nogalē Ogres novadā notiks dažādi pasākumi – koncerti, kino, izstāžu atklāšana, sporta pasākumi un pasākumi, veltīti Mārtiņdienai un Lāčplēša dienai.

9.novembris

9. novembrī plkst.16 Krapes Tautas namā notiks foto izstādes "Viena diena. Trīsdesmit gadi" atklāšanas pasākums. Izstādē būs apskatāmas fotogrāfijas, kas Krapes pagastā uzņemtas 1988., 2008. un 2018.gadā fotoakcijas "Viena diena Ogres rajonā/novadā" ietvaros.



9.novembrī plkst.18 Meņģeles Tautas namā spēlfilma "Tēvs nakts", ieejas maksa – 2 eiro.



9.novembrī plkst.19 Ogres Vēstures un mākslas muzejā notiks tumšfolka grupas "Rāva" koncerts. Koncertprogrammā paredzēts atskaņot latviešu tradicionālās kara dziesmas, kuras papildinās videoprojekcijas. Ieejas maksa 2 eiro, biļetes iespējams iegādāties Ogres Vēstures un mākslas muzeja kasē.



10.novembris

10.novembrī plkst.12 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē koncerts "Mārtiņš nāk". Uzstāsies vokālā grupa "Svilpastes". Biļetes cena 3 eiro, 2 eiro ar Ogres novadnieka karti vai aplikācijas kodu.



10.novembrī plkst.12 Mārtiņdienas pasākums notiks arī Ogresgalā, Ogresgala tradīciju parkā. Uzstāsies folkloras kopa "Rija". Šis pasākums ir bez maksas.



10. novembrī plkst. 14 Ogres Vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta izstāde "Latviešu karavīrs. 1918 – 1940". Izstādē eksponēti ar Latvijas armijas militāro vēsturi saistīti priekšmeti no Gunāra Rusiņa, Jāņa Vigupa un Vladimira Balašova privātkolekcijām. Izstādes atklāšanas dienā – 10.novembrī, kā arī svētku dienās - 11. un 18. novembrī muzeja apmeklētājiem būs unikāla iespēja aplūkot augstāko Latvijas armijas apbalvojumu – I šķiras Lāčplēša Kara ordeni. Izstāde būs apskatāma līdz nākamā gada 6. janvārim.



11.novembris

Ogre

Plkst.11 Ogrē, Brīvības ielas skvērā pulcēšanās orientēšanās sacensībām "Lāčplēša kauss".

Plkst. 15 Ogres novada Kultūras centra Izstāžu zālē notiks fotogrāfa, foto kluba "Ogre" vadītāja Vitauta Mihalovska izstādes "100 ogrēnieši" atvēršanas svētki.

Plkst. 16 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē – Ogres apriņķa kopkora lielkoncerts "Mūsu zeme".

Plkst.18 Lāčplēša dienas lāpu gājiens, kas sāksies no Strēlnieku piemiņas zīmes Daugavas malā. Lāpu gājiens no Strēlnieku piemiņas zīmes tālāk sekos, šķērsojot autoceļu A6, pa Kalna prospektu, Bērzu aleju līdz Latvijas monumentālajam karogam pie Kūrmājas, kur plkst.18.15 norisināsies svinīgais brīdis. Pēc svinīgā brīža lāpu gājiens turpināsies un noslēgsies ar svētbrīdi Brāļu kapos Turkalnes ielā. Lāpu gājiena laikā būs īslaicīgi transporta kustības ierobežojumi, satiksmi gājiena maršrutā uzraudzīs Valsts policijas Ceļu policijas un Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki.

Krapes pagasts

11.novembrī plkst.16 ikviens aicināts nolikt svecīti pie Krapes pagasta pārvaldes, kur no gaišajām sveču liesmiņā tiks izveidoto Latvijas kontūra par godu Lāčplēša dienai un cilvēkiem, kuri cīnījušies par mūsu valsts brīvību. Krapes pagasta pārvaldes izstāžu zālē no plkst.16 līdz 18 varēs apskatīt izstādi "Viena diena. Trīsdesmit gadi".



Taurupes pagasts

11.novembrī plkst.17 Lāpu gājiens notiks no Monumentālā karoga uz Piemiņas vietu. Piemiņas brīdis, ziedu nolikšana. Filma "Astoņas zvaigznes". Melnās kafijas vakars.



Ogresgala pagasts

11. novembrī plkst. 17 Lāčplēša diena Ogresgalā. Uzstāsies Elīna Krastiņa. Izstāde "Viena diena Ogresgalā", svečotā ozolu aleja, putru degustācija. Aicinām ņemt līdzi sveces ozolu alejas izrotāšanai.



Mazozolu pagasts

Lāpu gājiens uz ģenerāļa R.Bangerska piemiņas vietu pie Līčupes tilta. Pulcēšanās gājienam plkst.17 pie kultūras nama.



Meņģeles pagasts

Meņģelieši aicināti pulcēties 11. novembrī plkst. 17.30 pie Meņģeles pagasta pārvaldes ēkas, pie kuras nesen tika atklātas piemiņas plāksnes par godu Lāčplēša ordeņa kavalieriem - meņģeliešiem,lai kopīgi nestu gaismu uz Tiesas kalnu.



Ķeipenes pagasts

11.novembrī plkst.18 Ķeipenē pulcēšanās pie autobusa pieturas gājienam lāpu un svecīšu gaismā (lāpas un svecītes jāņem līdzi) uz piemiņas brīdi pie Piemiņas akmens represētajiem.



Sporta pasākumi nedēļas nogalē

10.novembrī plkst.9 Ogres novada sporta centra hallē sāksies starptautiskās frisbija sacensības "Rīgas Rudens".



10.novembrī plkst.12 un 11.novembrī Ogres Zilo kalnu apkārtnē Pasaules kausa posms kamanu suņu sportā bezsniega apstākļos – IFSS (International Federation of Sleddog Sports), ko rīko Latvijas Kamanu suņu sporta federācija un kas vienlaikus būs arī Latvijas atklātais čempionāts. Šajās sacensībās savu dalību četrās šī sporta veida kategorijās ir pieteikuši 200 sportisti un 300 suņu no 11 Eiropas valstīm, kuru vidū ir arī kontinenta čempionāta medaļnieki.



11.novembrī no plkst.9 līdz 21 Ogres novada Sporta centra hallē starptautiskās frisbija sacensības "Rīgas Rudens".



11.novembrī plkst.11 orientēšanās sacensības "Lāčplēša kauss 2018".

