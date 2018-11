Ogrē izbūvētas un atjaunotas gājēju ietves, ielas, atjaunots apgaismojums

Katru gadu Ogres novada pašvaldības budžetā tiek plānoti līdzekļi infrastruktūras sakārtošanai pilsētā. Darbi notiek plānveidīgi. Šogad ierīkotas jaunas gājēju ietves, vairākām ietvēm atjaunots segums, sakārtots ielu apgaismojums.

Galvenais speciālists ceļu pārvaldības un uzraudzības jomā Pēteris Bužers informē, ka šogad, tāpat kā pagājušajā gadā, līdzās citiem saimnieciskiem darbiem infrastruktūras atjaunošanai (asfaltbetona atjaunošana, gājēju ceļu seguma atjaunošana, izbūve un remonts) pilsētā tika atvēlēti vairāk nekā 300 000 eiro. Izdevies paveikt daudz, un plānveidīga infrastruktūras sakārtošana turpinās.



Izbūvētas jaunas gājēju ietves

P.Bužers norāda, ka šogad tika turpināti pērn uzsāktie gājēju ietves izbūves darbi Jaunogrē - Andreja Pumpura ielā posmā no Skautu ielas līdz Jaunogres prospektam. Lai izbūvētu ietvi, noņemta augsnes virskārta, sagatavota ietves pamatne, uzstādītas apmales, ieklāts bruģa segums. Lai darbus pabeigtu, AS "Sadales tīkls" nepieciešams veikt elektrības balstu demontāžu un kabeļu ieguldīšanu zemē A.Pumpura ielas un Jaunogres prospekta krustojumā. Līdz ar šī objekta pabeigšanu divu gadu laikā Jaunogrē ir izbūvēta jauna gājēju ietve no Skautu ielas līdz pat Raiņa prospektam un uzlabota gājēju drošība šajā dzīvojamo māju apbūves teritorijā.



Jauna gājēju ietve šogad tika izbūvēta arī Ogresgalā, Steigu ielā, posmā no Bumbieru ielas līdz Lapu ielai. Darbi tika uzsākti septembra vidū un pabeigti oktobrī. Izbūvēta bruģēta gājēju ietve apmēram 300 metru garumā gar daudzdzīvokļu mājām, kas iedzīvotājiem nodrošina drošu pārvietošanos no sabiedriskā transporta uz daudzdzīvokļu māju rajonu, skolu, bērnudārzu un citām sabiedriskām iestādēm. Darbus veica SIA "MT Sēta", līguma cena - 102 911,10 eiro (bez PVN).



Izbūvēta autostāvvieta, remontēts stāvlaukums

Šogad tika atvērta pirmsskolas izglītības iestādes "Strautiņš” filiāle Parka ielā 1, Ogrē. Lai vecākiem, kuru bērni apmeklē šo filiāli, būtu iespēja pie tās novietot automašīnas, Ceriņu ielā 12 izbūvēta apgaismota autostāvvieta 9 automašīnām. Darbus veica SIA "Liepavoti R.E.", līguma summa – 35 075,24 eiro (bez PVN). Pašvaldība šo autostāvvietu aprīkos ar attiecīgām ceļa zīmēm, līdz ar to stāvvietu varēs izmantot visi Ogres iedzīvotāji no plkst.19 līdz 7.



Šī gada augustā pēc Ogres novada Kultūras centra ēkas kāpņu remontdarbiem tika veikti arī stāvlaukuma remontdarbi pie šīs ēkas. Iepirkuma rezultātā līgums tika noslēgts ar SIA "Liepavoti R.E.", līguma summa – 71 825,73 eiro (bez PVN).



Atjaunots ielu apgaismojums

Šogad ir atjaunots ielu apgaismojums 27 ielās "Lašupēs" un Pārogrē. Iepirkuma rezultātā SIA "Delta EM" ielu apgaismojuma atjaunošanas darbus veica Pārogres ielā, Jaunajā gatvē, Jumpravas, Pureņu, Magoņu ielā par 27 864,11 eiro (bez PVN), arī Miķelīšu, Anemoņu, Kallu, Lavandu, Kamēliju, Piparmētru, Akmeņu, Kaiju, Krastmalas, Mičurina, Jura Alunāna, Urgas un Pērses ielā par 97 342,62 eiro (bez PVN), savukārt SIA "Edan Elektro" ielu apgaismojuma atjaunošanas darbus veica Vidzemes, Aizkraukles, Lielvārdes ielā, l. maija gatvē, Akmeņu, Ķeguma, Daugavmalas, Rotas, Daugavpils ielā par 53 323,48 eiro (bez PVN). Kopā ielu apgaismojuma atjaunošanai izlietoti 178 530,21 eiro (bez PVN).

AS "Sadales tīkls" pakāpeniski veic elektrības balstu demontāžu, elektrības kabeļus ieguldot zemē. Tā kā ielu apgaismojums visbiežāk atrodas tieši uz šiem balstiem, lai iedzīvotāji nepaliktu bez ielu apgaismojuma, pašvaldība veic jaunu apgaismojuma balstu un gaismekļu montāžu, tā uzlabojot arī apgaismojuma kvalitāti un izmaksas, jo tiek uzstādīts LED apgaismojums. Lašupēs un Pārogrē ielu apgaismojuma sakārtošana turpināsies arī nākamgad.



Atjaunots ielu segums, bruģēti gājēju celiņi

Ogres novada pašvaldība augustā parakstīja līgumu ar SIA "Liepavoti R.E." par Turkalnes ielas seguma remontu – asfaltbetona seguma atjaunošanu. Ielas segums tika atjaunots Turkalnes ielā posmā no Norupes ielas līdz Egļu ielai 400 metru garumā. Līguma summa - 40 973,70 (bez PVN).



Šogad asfalta segums atjaunots arī Norupes ielā, kur ceļa virskārta bija ļoti nolietojusies. Atjaunojot ceļa segumu, tika veikta arī caurtekas nomaiņa, kas bija sabrukusi. Darbus veica SIA "Liepavoti R.E.", līguma summa – 19 887,85 eiro.



Ir veikta arī gājēju celiņu seguma maiņa Mālkalnes prospektā pie pilsētas rotaļu laukuma, starp Mālkalnes prospekta 11. un 19. māju. Ir demontētas vecās gājēju celiņu seguma plāksnes, sagatavota pamatne, ieklāts bruģis. Darbus veica SIA "A Būvnieks", to izmaksas – 19 000 eiro.



Pārbūvē kāpnes

Lai uzlabotu gājēju drošību un vides pieejamību, šogad tika uzsākti kāpņu pārbūves darbi pie ēkas Brīvības ielā 33. Darbus veic SIA "I.K.Būve", 1.kārtas izmaksas - 120 524,57 eiro (bez PVN). Pirmajā kārtā tiks veikta kāpņu, atbalstsienu, margu demontāža, jauno kāpņu pamatu izbūve, kāpņu betonēšanas darbi, granīta akmens plākšņu izbūve, betona bruģakmens seguma izbūve, apzaļumošana (paredzēti skuju koku, krūmu un parka rožu stādījumi), lietus ūdens kanalizācijas izbūve, elektrības un apgaismojuma izbūve. Otrajā kārtā notiks pacēlāja izbūve, nodrošinot vides pieejamību. Pirmajā kārtā paredzētie darbi jāveic 4 mēnešu laikā no būvatļaujas saskaņošanas dienas, 2. kārtā – 2 mēnešu laikā.



Divu ielu rekonstrukcija, gājēju celiņu izbūve

Vēl šī gada budžeta ietvaros novembra sākumā tika uzsākta grants ielu seguma uzlabošana, uzberot grants materiālu kritiskākajos ielu posmos Loka ielas rajonā un Lašupēs, atsevišķās vietās Jaunogrē.



Tuvākajā nākotnē ielu rekonstrukcijas darbus plānots veikt Birzgales ielā un Rūpnieku ielā. Turpinās būvprojekta pilnā apjomā izstrāde Birzgales ielas rekonstrukcijai, savukārt Rūpnieku ielas rekonstrukcijas būvdarbu iepirkums ir jau noslēdzies, darbus veiks SIA "Igate", notiek dokumentu sagatavošana būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, par šiem projektiem plašāka informācija sekos.



Šobrīd notiek arī divu gājēju celiņu projektēšanas darbi – gājēju ceļa Vidzemes ielā posmā no autoceļa A6 līdz Akmeņu ielai un gājēju – veloceliņa projektēšana posmā no Ogres līdz Ogresgalam.

