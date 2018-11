Piešķir pašvaldības apbalvojumus

Ogres novada pašvaldības ārkārtas sēdē 15. novembrī tika izskatīti jautājumi par Ogres novada pašvaldības apbalvojuma "Ogres Goda pilsonis" un "Gada ogrēnietis 2018" piešķiršanu.

Apbalvojums "Ogres Goda pilsonis"

Ilze Jankuna

Izskatot saņemtos ierosinājumus, dome pieņēma lēmumu pašvaldības apbalvojumu - nosaukumu "Ogres Goda pilsonis" piešķirt Ogres novada Meņģeles pagasta Tautas nama vadītājai Ilzei Jankunai par ieguldījumu kultūras darbā Ogres novadā, kā arī boksa trenerim Igoram Viktorovam par ieguldījumu jaunatnes patriotiskajā audzināšanā un fiziskajā sagatavošanā.

Viss I. Jankuna darba mūžs saistīts ar kultūras jomu. Meņģeles Tautas nama vadību Ilze uzņēmās 1985. gadā un vada šā kultūras iestādi līdz šim brīdim. Ievērojams ir viņas devums tautas nama renovācijā un iekārtošanā. Pateicoties Ilzes uzņēmībai un neatlaidībai, 1931. gadā celtais tautas nams ir atguvis savu cēlo izskatu un ir kā gaismas pils Meņģeles pagastā, pulcējot gan pašu pagasta, gan kaimiņu pagastu ļaudis.

Ir iedibinātas skaistas tradīcijas kultūras darbā Meņģelē – tikai Meņģelē ir Zemnieku un lauksaimnieku diena, Ražas svētki, un nevar nepieminēt Ilzes sirdsdarbu "Sadancis Jurģos". Darbojas amatiermākslas kolektīvi, kuri piedalās arī Dziesmu un deju svētkos. Meņģeles Tautas nams Ilzes Jankunas vadībā ir kļuvis par labas prakses un pieredzes vietu gan Latvijas, gan ārvalstu kultūras darbiniekiem. I. Jankunu var dēvēt par Meņģeles pagasta un visa Ogres novada patrioti – viņa neprot stāvēt mālā kā vērotāja, bet vienmēr ir dzīves viducī, ar savu degsmi un personisko piemēru aizraujot citus.

Igors Viktorovs

Jau sešus gadus Ogres un tuvākās apkārtnes bērniem un jauniešiem ir unikāla iespēja Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolas telpās bez maksas apmeklēt boksa treniņus pie Igora Viktorova, kura vārds boksa aprindās komentārus neprasa. Viņš šim sporta veidam atdevis vairāk nekā 50 savas dzīves gadus.

Savulaik bijis Latvijas boksa izlases treneris, palīdzējis PSRS izlasei gatavoties divām olimpiskajām spēlēm. Piecpadsmit gadus nodzīvojis Dānijā, iemācījies šīs valsts valodu un ieguvis pilsonību. Strādājis vienā no bagātākajiem Dānijas boksa klubiem un daudzus gadus bijis vairākkārtējā pasaules čempiona Denisa Holbeka treneris. Tagad Igors visu savu spēku, pieredzi, enerģiju un nenovērtējamās zināšanas nesavtīgi nodot jauniešiem Ogrē.

"Boksam atdots mūžs, un arī dzīves pēdējā posmā vēlos darīt to pašu – strādāt un audzināt spēcīgus, veiklus, sevi aizstāvēt spējīgus puišus un, ja ir vēlme, – arī meitenes. Manis vadītie treniņi nodrošina fizisko sagatavotību, ja tā var teikt, ar boksa novirzienu," atklāj I. Viktorovs, kura vadītos treniņus ilgāku vai īsāku laika posmu kopumā apmeklējuši vairāk nekā 200 audzēkņi – vidēji no 12 līdz 28 mēnesī. Vairāki no viņiem sacensībās kāpuši arī uz goda pjedestāla. I. Viktorovs, neraugoties uz savu nenovērtējamo pieredzi un zināšanām, ir viens no retajiem tik augstas klases boksa treneriem Latvijā, kurš strādā ar bērniem un savās zināšanās dalās bez maksas, bieži vien pat ieguldot savus personīgos līdzekļus.

Daina Raituma

Jau informējām, ka Ogres novada domes sēdē oktobrī tika pieņemts lēmums apbalvojumu - nosaukumu "Ogres Goda pilsonis" piešķirt ilggadējai kultūras darbiniecei Dainai Raitumai par ilggadēju, radošu un profesionālu ieguldījumu Ogres novada kultūrvides veidošanā, latvisko kultūras tradīciju saglabāšanā un stiprināšanā.

Apbalvojums "Gada ogrēnietis 2018"

Ogres novada pašvaldība līdz šī gada 29.oktobrim aicināja iedzīvotājus pieteikt pretendentus Ogres novada pašvaldības apbalvojumam "Gada ogrēnietis 2018". Ogres novada pašvaldības apbalvojumam tika pieteikti 9 Ogres novada iedzīvotāji, kuru nopelni dažādās novada dzīves jomās 2018. gadā ir pamanīti un ieguvuši atzinīgu vērtējumu un ar kuriem varam pamatoti lepoties.

Dome pieņēma lēmumu apbalvojumu "Gada ogrēnietis 2018" nominācijā "Sabiedriskais darbs" piešķirt Ogres ev. luteriskās draudzes priekšniekam Jānim Draulim, Meņģeles iedzīvotājam, novadpētniecības entuziastam Edgaram Kalnriekstiņam; nominācijā "Kultūra" – Ķeipenes pagasta bibliotēkas vadītājai Ivitai Pumpurei, Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" māksliniecei Ūnai Laukmanei, Ogres novada pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" bērnu deju kolektīva "Pīlādzītis" mākslinieciskajai vadītājai Mārītei Baltajai; nominācijā "Izglītība" Ogres Mūzikas skolas direktoram Atvaram Lakstīgalam, Ogres 1.vidusskolas direktoram Igoram Grigorjevam, mājdārziņa "Laimes poga" vadītājai Sofijai Skorinkinai, kā arī Ogres sākumskolas direktores vietniecei Aijai Sirsniņai.

Visi minētie Ogres novada pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svētku pasākumā 18.novembrī plkst.16.30 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.

