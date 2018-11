Ogres novada domes priekšsēdētāja E.Helmaņa apsveikums Latvijas simtgadē

Šogad mūsu valstij, Latvijai, aprit simts gadi, un šis nozīmīgais notikums mani vedina uz pārdomām par tās iedzīvotāju attieksmi un rīcību.

Nesen Latvijā notika Saeimas vēlēšanas, un pirms tām bieži varēja dzirdēt cilvēkus paužam sašutumu par to, cik valsts maz ir devusi, ka vajadzētu vairāk… Cilvēki apvainojas uz kādu negodīgu ierēdni, tiesnesi vai citu personu, viņu rīcībā vainojot valsti, bet aizmirst, ka valsts nav šis indivīds, kurš pieļāvis kļūdu, bet gan visi mēs un katrs no mums.

Valsts ir mūsu vectēvi, mūsu senči, kuri devās sīvās cīņās, atdeva dzīvību un izcīnīja mūsu valsti, tie ir leģionāri, cilvēki, kuri piedzīvoja represijas – viņi visi ticēja savai valstij un par to atdeva dārgāko, kas ir, – savu mūžu vai dzīvību.

Ja kaut kas nav izdevies, tad mums katram ir jādomā par to, kas nav paveikts un cik mēs paši esam rūpīgi attieksmē pret savu valsti, savu novadu, savām mājām, vienam pret otru. Mums katram vairāk ir jādomā par to, ko mēs varam darīt, lai mūsu valsts būtu spēcīga un ziedoša, jādomā, ko mēs katrs savai valstij varam dot, nevis tikai saņemt. Valsts dzīvos un pastāvēs tikmēr, kamēr tās iedzīvotāji būs gatavi par to celties un krist.

Aicinu ikvienu cienīt savu valsti un novērtēt tās lielās vērtības, ko mēs katrs ik dienu baudām – iespēju augt un dzīvot brīvā valstī, savā ģimenē un draugu pulkā, runāt savā valodā, kopt savu kultūru.

Lai mums kopā lepnums par sevi, savu novadu un valsti Latvijas Republikas 100.dzimšanas dienā un arī turpmāk!

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis

