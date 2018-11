Apbalvo Ogres novada veiksmīgākos uzņēmējus

Valsts svētkos, 18.novembrī, Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres novada Uzņēmēju Gada balvas pasniegšanas svinīgā ceremonija.

Balvas uzņēmējiem pasniedza Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un Ogres novada pašvaldības Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Juris Laizāns.

Par lielāko iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju Ogres pilsētā atzīts uzņēmums SIA "Fazer Latvija". Uzņēmums Ogrē darbojas jau 17 gadus un nodrošina darbavietas vairāk nekā 300 darbiniekiem. Ogrē cepto maizīti ik dienas galdā ceļ ģimenes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Savukārt lielākais iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs Ogres novada pagastos ir SIA "GBM" - kokapstrādes uzņēmums, kurā tiek nodrošināta bezatlikumu ražošana. Uzņēmumā veic ekoloģisku, ekonomisku un vienlaikus arī sociāli atbildīgu meža resursu pārvaldību, ievērojot starptautiski atzītus standartus.

Lielākais nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs Ogres pilsētā izteikts līderis pēc nekustamā īpašuma nodokļu iemaksām vairāku gadu garumā ir SIA "Ogres Jumis". Lielā daļā īpašumu tiek nodrošinātas darba vietas novada iedzīvotājiem – veikalos, birojos, kuri atrodas uzņēmuma telpās.

Lielākais nekustamā īpašuma nodokļu maksātājs Ogres novada pagastos - SIA "Ogres piens". Modernajā fermā šobrīd atrodas 900 dzīvnieki, no maza teliņa līdz lielai govij. No 600 govīm katru dienu izslauc 18 tonnas piena. Govīm nepieciešamā barība tiek izaudzēta 930 hektāros zemes. Uzņēmumā strādā 33 darbinieki. No SIA "Ogres piens" iegūtā piena tiek gatavoti sieri gan Ogres novadā, gan visā Latvijā.

Nominācijā "Sociāli atbildīgs uzņēmējs jauniešu darbības atbalstam" labākā uzņēmuma novērtējumu izpelnījies SIA "Ogres Prestižs".

Uzņēmums jau vairākus gadus vasarā nodarbina ievērojamu skaitu jauniešu. Tas, ar ko uzņēmums lepojas visvairāk, ir darbinieki, kas ir profesionāli, atsaucīgi un atbildīgi un kas šīs prasmes nodod arī jauniešiem, kuri strādā uzņēmumā vasaras brīvlaikā.

Tūrisma nozares un Ogres novada vārda popularizētājs - IK "Ķeipenieši". Te ceptās piparkūkas ir iecienītas Ķeipenē, Ogres novadā, visā Latvijā un ārpus Latvijas robežām.

Kā stāsta uzņēmuma saimniece: "Lepojamies ar savu produkciju un senču tradīciju turpināšanu jau ceturtajā paaudzē. Mūsu šī brīža lielākais lepnums ir pašu izlolota un izveidota Piparkūku studija blakus ceptuvei, kurā mājīgi un ērti uzņemt ekskursantus."

Nominācijā "Atbalsts sportam un aktīvam dzīvesveidam" par labāko atzīts uzņēmums SIA "Kalna šķūnis".

Katru gadu uzņēmumam izdodas uzņemt ciemiņus gan no dažādām Latvijas malām, gan no visas plašas pasaules, tādā veidā popularizējot Ogres novadu Latvijā un pasaulē. Šīs sezonas tālākie ciemiņi bija atceļojuši no Austrālijas. Uzņēmums spēj nodrošināt aktīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Daudzi Ogres un apkārtnes bērni savu brīvo laiku pavada pievārējot Milžu takas šķēršļus, nevis savu viedo ierīču ekrānos.

Sadarbības partneris izglītības nozares attīstībai - AS "HansaMatrix". Tas ir ātri augošs augsto tehnoloģiju uzņēmums, kurš Ogrē darbojas 17 gadus un pašlaik nodarbina 215 darbiniekus. Uzņēmums aktīvi iesaistās un atbalsta izglītības procesus Ogres novadā. Šajā gadā ar uzņēmuma atbalstu aprīkota mācību klase elektronikas zinību apguvei Ogres 1.vidusskolā. Uzņēmums pie sevis aicina aizraujošās mācību ekskursijās, kā arī sniedz individuālu atbalstu skolēniem biznesa plānu sagatavošanā.

Nominācijā "Sadarbības partneris pagastu attīstībai" balvu saņēma SIA "Uceni". Uzņēmums nesavtīgi iesaistās sabiedriskās aktivitātēs un lauku attīstībā. SIA "Uceni" ir atbalstījis ar darbaspēku un materiāliem valstiski populāra tūrisma objekta Ķeipenes stacijas attīstību, iesaistoties populārā objekta "Potjomkina aka" būvēšanā.

Ogres novada labākais ēdināšanas uzņēmums - SIA "Emivit". Uzņēmums sniedz ēdināšanas pakalpojumus gan Ogrē, gan Rīgā. Ik dienas smaidīgās uzņēmuma darbinieces sagaida klientus kafejnīcā Ogres novada Kultūras centrā, kā arī tieši Emivit gatavotā produkcija un noformējums papildina kultūras centra organizētos pasākumus. Kafejnīcu jo īpaši iecienījuši ogrēnieši, darba dienās baudot pusdienas, bet vakaros kafejnīcā pulcējas kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībnieki un pasākumu viesi.

Nominācijā "Sociālais uzņēmējs" balvu saņēma nodibinājums "Lūkas fonds"

Nedari lietas tikai darīšanas pēc, bet dari tad, kad ir vīzija un aicinājums! Lūkas fonds un labdarības veikali "Hopen" novēl visiem vadītājiem un uzņēmumiem sekot savam aicinājumam un vīzijai.

Veiksmīgākais tūrisma uzņēmums Ogres novadā - SIA "Jetbygg" (alus darītava "IndieJānis").

Kā savu darbību raksturo saimnieks Jānis - hobijs pārauga par biznesu. IndieJānis alus darītava pastāv nedaudz ilgāk par gadu. un tajā darbojas viens cilvēks orķestris, kurš gan vāra alu, gan uzņem viesus, gan ir apkopējs, lietvedis, mārketinga speciālists, stratēģiskais plānotājs, mehāniķis, fotogrāfs, balvu saņēmējs un kas tik vēl ne. Jānis ir viens no modernās hobijbrūvēšanas pamatlicējiem Latvijā. Brūvē to, kas pašam šķiet interesanti, nerēķinoties ar tirgus pieprasījumu un skarbo realitāti.

Nominācijā "Jaunais uzņēmējs" balvu saņēma SIA "Ogres kino".

SIA "Ogres kino" izveidojuši un atklājuši iekštelpu batutu parku, kur bērni, jaunieši, kā arī pieaugušie var pavadīt savu brīvo laiku, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm. Uzņēmuma galvenā motivācija; "Mēs ticam, ka aktīvs cilvēks ir vesels cilvēks, tāpēc priecājamies par ikvienu, kurš savu brīvo dienu izvēlas pavadīt tieši pie mums. Gandarījumu rada arī mūsu smagā darbā rezultāta pozitīvais novērtējums, ko ikdienā sniedz parka apmeklētāji."

