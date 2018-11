Bērni un jaunieši no Ukrainas viesojās Ogrē

No 10. līdz 19. novembrim, laikā, kad Latvija atzīmēja Lāčplēša dienu un svinēja savu simtgadi, Ogres novada pašvaldība uzņēma viesus no Ukrainas – bērnus un jauniešus, kuru tēvi krituši militārajā konfliktā Ukrainas austrumos.

Ciešas sadarbības saiknes Ogri un Ukrainu vieno jau vairāk nekā 10 gadus – kopš 2007. gada Ogres novada sadraudzības pašvaldību vidū ir arī Čerņigovas pilsēta. Regulāri notiek abpusējas vizītes un pieredzes apmaiņa; Čerņigovas muzikālie kolektīvi, jaunie solisti, amatnieki un mākslinieki piedalījušies Ogrē notiekošajos pilsētas svētkos un citās kultūras norisēs.

Ogres novada pašvaldība arī sniegusi palīdzīgu roku Ukrainas iedzīvotājiem, kuru dzīves vistiešāk un sāpīgāk skāris Austrumukrainā notiekošais – pirms trim gadiem noorganizēta ziedojumu vākšanas akcija un labdarības koncerts, kā arī Latvijas vides aizsardzības fonda finansiāli atbalstīta nometne Čerņigovas bērniem, kuru ģimenes cietušas militārajā konfliktā.

Nupat Ogrē desmit dienas pavadīja 22 bērni un jaunieši no vecumā no deviņiem līdz septiņpadsmit gadiem. Lai arī viņi nāk no dažādām Ukrainas vietām – Kijevas, Dņepropetrovskas, Žitomiras, Viņņicas, Ļvovas un citām – un katram no viņiem ir savs dzīves stāsts, viņiem visiem ir arī kas kopīgs – nesenā pagātnē piedzīvots tēva zaudējums.

Lai šo bērnu un jauniešu ikdienu padarītu kaut nedaudz krāsaināku un atkal vairotu viņu dzīvē prieku un ticību labajam, Ogres novada pašvaldība, sadarbojoties ar Ukrainas sociālās labdarības fondu "Spārni" un piesaistot finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas, kā arī sabiedrības ziedojumus, aicināja jaunos ukraiņus apmeklēt Ogri vairāk kā nedēļu ilgā vizītē, piedāvājot daudzpusīgu un interesantu programmu.

Vizītes norises laiks netika izvēlēts nejauši, un, jau ierodoties Rīgā un pirmajā vakarā iepazīstot Vecrīgu, ukraiņu bērnus un jauniešus pārsteidza patriotiskā gaisotne, kas valdīja pilsētas ielās. Arī turpmāk, piedaloties Lāčplēša dienas lāpu gājienā un Latvijas simtgadei veltītajos pasākumos Ogrē un Ogresgalā, vērojot pie mājām izkārtos Latvijas Valsts karogus un sarkanbaltsarkanajās krāsās starojošo Rīgu, gan bērni, gan abas viņus pavadošās ukraiņu skolotājas arvien uzsvēra, ka patriotisms un mīlestība pret savu zemi un valsti ir tas, kas uz viņiem atstājis vislielāko iespaidu šeit Latvijā.

Viesojoties Ogrē, Ukrainas pārstāvji iepazina pilsētas centru, Krasta ielas promenādi un gājēju tiltu pār Ogres upi, apmeklēja Patriotiskās audzināšanas un militārās tuvcīņas skolu (daudzi no vizītes dalībniekiem ir militārā liceja audzēkņi), izstaigāja Špakovska parka takas un piedalījās pārgājienā dabas parkā "Ogres Zilie kalni", uzzinot daudz jauna un saistoša gan par dažādām koku un krūmu sugām, gan arī par Ogres apkārtnē sastopamajiem dzīvniekiem un dažādām norisēm dabā.

Ogres 1. vidusskolā ciemiņi atbildēja uz āķīgiem viktorīnas jautājumiem par Ukrainu un Latviju un iepazina robottehnikas principus, Ģimenes dienas atbalsta centrā aktīvi darbojās radošajās darbnīcās kopā ar vietējiem bērniem, bet Ogresgala pamatskolā piedalījās dažādos ķīmiskos eksperimentos.

Latviešu tautas kultūrvēsturiskais mantojums tika iepazīts, apmeklējot Latvijas simtgadei veltītos koncertus, Ogres Vēstures un mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Turaidas muzejrezervātu, Lielvārdes parku ar viduslaiku pilsdrupām un eposa "Lāčplēsis" tēliem, kā arī senlatviešu "Uldevena pili". "Ķeipenes piparkūku" studijā bērni un jaunieši uzzināja, kā top latviešu tradicionālais Ziemassvētku kārums, un arī paši varēja piedalīties piparkūku apgleznošanas procesā. Tika apmeklēta arī Jūrmala, kur vairāki no viesiem pirmo reizi dzīvē ieraudzīja jūru.

Kā jau bērnu un jauniešu vizītē, neizpalika arī aktīvās nodarbības – futbola treniņš un sacensības kopā ar futbola kluba "Ogre" dalībniekiem, jauna sporta veida – frisbija – apguve Ogres 1. vidusskolā, piedzīvojumu parka "Milžu taka", batutu parka "Jump Park" un akvaparka apmeklējums, Ogresgala skautu un gaidu vienības un florbola kluba "Ogres vilki" organizētas sportiskās aktivitātes Ogresgala pamatskolas sporta zālē un orientēšanās Ogresgala ciema teritorijā.

Nozīmīgs notikums programmas ietvaros bija Ukrainas vēstniecības Latvijā apmeklējums un tikšanās ar vēstniecības pagaidu pilnvaroto lietvedi Alisi Podoļaku, kurā piedalījās arī ukraiņu vizītes iniciators – Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

18. novembra pievakarē, pirms došanās uz svinīgo koncertu un svētku uguņošanu, ukraiņu bērni un jaunieši, pateicoties par sirsnīgo uzņemšanu un saņemto atbalstu, Brīvības ielas skvērā pie skulptūras "Baltā cielava" atstāja savu dāvanu Ogres pilsētai – pašu darinātus eņģelīšus. Iekarināti vienā no skvērā esošajiem jaunajiem bērziņiem, šie miera vēstneši sargās Ogres pilsētu un tās iedzīvotājus.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/42781