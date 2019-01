Ogrē un Ogresgala pagastā pieaug iedzīvotāju skaits

Ogres novads iedzīvotāju skaita ziņā ir lielākais Latvijā. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) dati par iedzīvotāju skaitu uz 2019.gada 1.janvāri liecina, ka šobrīd savu dzīvesvietu Ogres novadā ir deklarējis 34 551 iedzīvotājs.

Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu uz 2018. gada 1. janvāri, tas pagājušā gada laikā novadā sarucis par 71 – ievērojami mazāk nekā iepriekšējos gados.

Uz šī gada 1. janvāri deklarēto iedzīvotāju skaits Ogrē ir 24 190 (+ 39), Ogresgala pagastā 3 050 (+ 19), Krapes pagastā 634 (+ 6), Ķeipenes pagastā 920 (– 38), Lauberes pagastā 613 (– 37), Madlienas pagastā 1 548 (– 27), Mazozolu pagastā 479 (– 10), Meņģeles pagastā 532 (– 12), Suntažu pagastā 1792 (– 2), Taurupes pagastā 793 (– 9).

Lai gan kopējā bilance ir negatīva arī 2018. gadā, tomēr pēc šīs statistikas var secināt, ka iedzīvotāju skaitam novadā ir tendence stabilizēties – ja 2015. gadā deklarēto iedzīvotāju skaits novadā bija samazinājies par 499, 2016. gadā – par 413, 2017. gadā – par 410, tad 2018. gadā jau notikušas straujas izmaiņas pozitīvā virzienā, proti – iedzīvotāju skaits sarucis vairs tikai par 71.

Turklāt Ogrē, kur 2015. gadā iedzīvotāju skaits samazinājās par 325, 2017. gadā – par 242, 2018. gadā ir noticis straujš pavērsiens un ir sācies iedzīvotāju skaita pieaugums – pilsētā ir par 39 deklarētiem iedzīvotājiem vairāk. Šī ir pirmā reize pēdējo gadu laikā, kad Ogres pilsētā deklarēto iedzīvotāju skaits, kaut nedaudz, tomēr ir pieaudzis.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, raksturojot pašreizējo situāciju saistībā ar iedzīvotāju skaitu, uzsver: "Tā ir laba un ļoti iepriecinoša ziņa. Pēdējos gados pašvaldība mērķtiecīgi strādā, lai stabilizētu iedzīvotāju skaitu novadā. Dome ir pieņēmusi vairākus lēmums, lai motivētu cilvēkus deklarēties novadā – gan par nekustamā īpašuma nodokli, gan par Ogres novada iedzīvotāja kartes ieviešanu, gan par līdzfinansējuma piešķiršanu pašvaldības infrastruktūras objektu sakārtošanai. Pēdējos gados ir daudz paveikts, labiekārtojot pilsētvidi, sakārtojot ielas pilsētā un ceļus pagastos, attīstot tūrisma un atpūtas iespējas. Var teikt, ka mūsu darbība ir nesusi augļus. Paldies deputātiem par atbalstu pašvaldības izvirzīto mērķu īstenošanai, paldies ikvienam, kas iesaistīts novada attīstības procesos. Mēs mērķtiecīgi turpināsim strādāt, lai pilsētā un visā novadā cilvēki justos labi un gribētu šeit dzīvot. Esmu pārliecināts, ka spēsim stabilizēt iedzīvotāju skaitu, vismaz pilsētā, jo no deklarēto iedzīvotāju skaita pilsētā ir atkarīgs arī tas, kā pašvaldība varēs uzturēt pagastus, nodrošinot pagastu iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus."

Arī Ogresgala pagastā bilance deklarēto iedzīvotāju skaita ziņā ir pozitīva – par 19 iedzīvotājiem vairāk. Ogresgala pagastā stabils iedzīvotāju skaita pieaugums sācies 2015. gadā – plus 19, 2016. gadā – plus 35, 2017. gadā – plus 27.

PMLP statistikas dati liecina, ka uz šī gada 1. janvāri arī Krapes pagastā ir par 6 deklarētiem iedzīvotājiem vairāk nekā iepriekš.

Pašreizējais Ogres novads tika izveidots 2009.gadā, Ogres rajonu sadalot četros novados, reāli jaunās pašvaldības sāka darboties ar 2010. gadu. Pēc PMLP datiem, uz 2010.gada 1.janvāri Ogres novadā savu dzīvesvietu bija deklarējuši 37 919 iedzīvotāji, t.sk. 25 393 Ogres pilsētā, 743 Krapes pagastā, 1 147 Ķeipenes pagastā, 769 Lauberes pagastā, 1978 Madlienas pagastā, 619 Mazozolu pagastā, 649 Meņģeles pagastā, 3 610 Ogresgala pagastā, 2 105 Suntažu pagastā un 906 Taurupes pagastā.

Salīdzinot informāciju par iedzīvotāju skaitu uz 2010. gada 1.janvāri un attiecīgi uz 2019.gada 1.janvāri, jāsecina, ka Ogres novadā deklarēto iedzīvotāju skaits šajā periodā samazinājies par 3 368, tātad par 8,88%. Pilsētā un pagastos aina ir šāda: Ogrē iedzīvotāju skaits sarucis par 1 203 jeb 4,74%; Krapes pagastā – 109 jeb 14,67%; Ķeipenes pagastā – 227 jeb 19,79%; Lauberes pagastā – 156 jeb 20,29%; Madlienas pagastā – 430 jeb 21,74%; Mazozolu pagastā – 140 jeb 22,62%;, Meņģeles pagastā – 117 jeb 18,03%; Ogresgala pagastā – 560 jeb 15,51%; Suntažu pagastā – 313 jeb 14,87%; Taurupes pagastā – 113 jeb 12,47%.

Vislielākais kritums ir bijis 2015.gada laikā, kad iedzīvotāju skaits novadā sarucis par 499 (t.sk.325 Ogrē, kur arī tieši šajā gadā bijis lielākais iedzīvotāju skaita kritums laika posmā no 2010. līdz 2019.gadam). 2016.gadā iedzīvotāju skaits novadā samazinājās par 413, 2017. gadā – par 410, bet 2018.gadā, kā minēts iepriekš, jau ir vērojamas straujas izmaiņas pozitīvas bilances virzienā.

