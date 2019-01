Ja pats vairs netiec uz veikalu

Decembra vidū kāda ogrēniete krita uz ielas un salauza roku. Bailēs no atkārtotas paslīdēšanas un traumas iešanu ārā sieviete samazināja līdz minimumam, tāpēc aktuāls kļuva jautājums par iespēju pasūtīt pārtikas produktus mājās.

Vispirms problēmu risinājumu parasts rast starp savējiem. Ģimenes locekļi, attālāki radi un draugi parasti palīdzību atnest vai atvest no veikala ēdmaņu neatsaka, bet situācijas mēdz būt dažādas un jāskatās, kas vēl var līdzēt. Varbūt jāmeklē iespēja tikt uz veikalu pašam.

Ja sociālos dienestus informē, rod risinājumu

Sarmīte Ozoliņa, Ogres novada Sociālā dienesta vadītāja, dara zināmu, ka Ogres novadā netiek piedāvāts pakalpojums – iedzīvotāju nogādāšana uz veikaliem un tas nav sociālā dienesta kompetences jautājums.

"Personām, kuras ir sociālā dienesta klienti un saņem aprūpes mājās pakalpojumu, pārtiku nepieciešamības gadījumā piegādā šī pakalpojuma ietvaros. Ja sociālais dienests saņemtu informāciju, ka kāds iedzīvotājs atrastos bezpalīdzīgā stāvoklī un nav nodrošinātas personas pamatvajadzības, tad sociālā dienesta darbinieki, iespēju robežās, risinās radušos situāciju. Šobrīd sociālajā dienesta ar šādu lūgumu neviens nav vērsies," skaidro S.Ozoliņa.

Madlienas pagasta Sociālā centra vadītāja Inese Bergmane-Behmane pastāsta, ka laukos parasti saikne starp kaimiņiem ir ciešāka nekā pilsētās. Ja kaimiņam gadījusies kāda problēma, tad parasti cenšas palīdzēt un ikdienišķo pārtiku atvest ne tikai sev, bet vēl kādam. Ja bēda prasa ilglaicīgāku risinājumu, tad Sociālajam dienestam jāiesaistās un parasti jau viss nokārtojas. Galvenais ir – saņemt informāciju, ka palīdzība pārtikas iegādē un piegādē vajadzīga.

Arī Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš sadarbībā ar ministrijas ekspertiem noskaidrojis, ka no sociālo pakalpojumu viedokļa pārtikas piegāde tiek nodrošināta pašvaldību organizēta un finansēta pakalpojuma "aprūpe mājās" ietvaros.

"Viens kritērijiem pakalpojuma piešķiršanai ir slimības, traumas, ko savā atzinumā norāda cilvēka ārstējošais ārsts. Pakalpojuma dizainu nosaka konkrētās pašvaldības," teikts atbildē.

Preces mājās atved interneta veikala kurjers

Teorētiski, lai saņemtu pārtiku mājās, it kā jau nekā sarežģīta nav. Piezvani uz veikalu un pasaki, kādas preces vēlies iegādāties. Samaksā elektroniski vai skaidrā naudā, norēķinies par precēm un piegādi, pretī saņem čeku, bet tā nenotiek! Vispirms ir jāatrod firmas, kas pārtiku mājās piegādā.

Ogrēnietis Egīls Austrums ir cilvēks ar īpašām vajadzībām. Pirms gadiem astoņiem šķitis, ka preču piegādē klientam arī mājās vajadzētu būt ieinteresētam vai ikvienam veikalniekam. Vai vismaz pilsētā jābūt kaut vienam vietējam veikalam, kur telefoniski vai elektroniski var noskaitīt, kādi pārtikas produkti atvedami. Uz šo brīdi E.Austrums nosauc 2 interneta adreses, kuras atradis: www.nuko.lv un www.augli.lv.

Aptaujājot savus paziņas, uzzinu vēl vienu adresi – www.pievedums.lv. Apskatot iespējas, redzams, ka Ogrē, Pārogrē, Ikšķilē un Ķegumā iepriekš pasūtītās pārtikas preces atved vienu reizi nedēļā – piektdienās. Tiek solīti svaigi Latvijā ražoti pārtikas produkti ar bezmaksas piegādi līdz pat pircēja mājokļa durvīm.

Autoveikali vēl ir! Ir arī taksometri

Savulaik diezgan populāri, sevišķi lauku apvidos, bija autoveikali. Gluži pie katras mājas nepiebrauca, bet nepieciešamāko preču klāstu bija iespējams iegādāties. Tagad autoveikalu palicis maz. Kur tie vēl reizumis iegriežas, jāmēģina skaidrot pie vietējiem iedzīvotājiem konkrētajā pagastā.

Birzgalieši priecājas, ka pie viņiem SIA "Ozolkalnu nams" ir ne tikai veikals, bet joprojām ikdienu atvieglo arī viens no retajiem autoveikaliem šajā pusē. Veikala īpašniece Līga Balode pastāsta, ka autoveikals pa bijušā Ogres rajona ceļiem četras dienas nedēļā ripinās jau 14 gadus. Piemēram, trešdienās tiek aptverts virziens uz Rīgas pusi, ceturtdienās pie kārotajām pārtikas precēm var tikt lauberieši, lēdmanieši, madlienieši un Krapē dzīvojošie.

Vēl kāda iespēja: uzturēt labas attiecības ar vietējām taksometru kompānijām. Ja pratīsiet pārliecinoši izstāstīt savu vajadzību, pārtikas veikalā iegriezties un nopirkt vajadzīgās preces var arī taksometru vadītāji. Varbūt ne visi, bet, ja meklēsiet, atradīsiet!

Vēl kāda iespēja

Ja esat kādā draudzē, tad draudzes gans zinās padomu un norādīs virzienu, kur meklējama palīdzība dienišķās maizes un pavalga piegādes sakarā. Reizēm norādītais virziens var nepatikt un pavalgs var likties pārāk vienkāršs, bet arī ar lepnību būs jātiek galā un vēderam jāierāda sava vieta.

Jau labu laiku grūtdieņiem ir vēl viena vieta – biedrība "Latvijas Samariešu apvienība". Samariešu Vidusdaugavas nodaļas vadītāja Baiba Maskoļūna skaidro, ka biedrība sniedz daudzveidīgu palīdzību, tajā skaitā var risināt arī pārtikas piegādes jautājumu, tikai pirms tam klientam jāvēršas sava novada sociālajā dienestā, kurš tad izvēlas optimālāko risinājumu konkrētajā situācijā.

Pat no otras pasaules malas

Kādi no tā visa secinājumi? Ka pārtikas piegādei ir pulka daudz veidu. Droši vien, visi te nemaz nav pieminēti. Pārtiku var atsūtīt vai pasūtīt pa pastu pat no otras pasaules malas. Var izmantot VAS "Latvijas Pasts" vai kāda cita pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus.

Ja esat zivju vai gaļas cienītājs, atliek sazināties ar vietējo makšķernieku vai mednieku biedrību. Gan jau arī pilsētu gadatirgos var iegūt saimnieku un saimnieču kontaktus, kuri labprāt darīs visu iespējamo, lai viņu ražojumi nonāktu uz ēdāju galda.

Kas vēl? Vēl ir picu un pusdienu piegādāji. Rudeņos mūs uzrunā saimnieki ar kartupeļu, burkānu vai kāpostu maisiem. Un galu galā pārtiku var sākt audzēt katrs pats – kustamo un nekustamo. Laukos ar to neatrisināmām problēmām nevajadzētu būt, pilsētniekiem – ja nav pašam sava ģimenes dārziņa – ir palodzes, balkoni un lodžijas, kur var izaudzēt vismaz garšaugus vai tikt pie svaigiem sīpolu lakstiem.

