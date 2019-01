Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 29.janvāra numurā:

* Apstiprināts Ogres novada pašvaldības šā gada budžets;

* Ogresgala pagastā veidos metāllūžņu pieņemšanas punktu;

* Joprojām meklē ģimenes ārstu darbam Birzgales pagastā;

* Ogrē atver Ulda Prancāna dzejoļu krājumu "Laika aizvilnī"

Uldis atklāja, ka viņa ikdienā iecienītas ir garas pastaigas pa mežu. Tad arvien kabatā līdzi gadoties kāds dzejoļu krājums, ko ik pa brīdim pāršķirstīt, palasīt un pārdomāt. Šajos pārgājienos rodas arī paša dzejas rindas, tālab allaž līdzi ir balta pusīte no burtnīcas lapas un rakstāmais. Autors gan mazliet pažēlojās, ka dzeja pie viņa mēdz atnākt, arī naktī pamostoties, bet – kas uzreiz netiek pierakstīts, tas līdz rītam zudis nebūtībā. "Tagad jau nemaz nav jāceļas augšā, lai pierakstītu. Paņem mobilo tālruni un ierunā! Tas taču ir tik viegli un vienkārši!" ar padomu talkā nāca kolēģe Maija Bogdanova. "Bet ko teiks Ulda sieva Vanda, ja viņš naktī gultā sāks skaļi runāt dzeju?" atjautāja Ilga Rēdmane. "Nu tad lai kaut iečukst telefonā!" neatlaidās Maija.

* Ikšķilē uzziedējusi sniega roze;

* Jūs jautājat – mēs noskaidrojam: Kāpēc Ogrē jāierobežo auto novietošana ielu malās?

"Vai Ogres novada dome var izskaidrot, kāpēc pēdējā pusgada laikā Jaunogrē uz visām ielām ir uzstādītas ceļazīmes "Apstāties aizliegts"? Piekrītu, ka dažās ielās ar intensīvu satiksmi tas patiešām nepieciešams, bet ir arī tādas ielas, kurās satiksme nav tik liela un automašīnu novietošana (vismaz kādā nelielā posmā) būtu atļaujama. Tā kā viss šis rajons galvenokārt sastāv no daudzdzīvokļu mājām, tad problēma ar auto novietošanu jau paliek arvien lielāka. Piemēram, pats dzīvoju Ausekļa 16 (mājā 72 dzīvokļi, pie mājas 16 stāvvietas). Saprotams, ka pie mājas visiem vietas nepietiek, mašīnas jāliek arī uz ielas, tikai problēma tāda, ka, ja pārrodos tā pavēlāk, tuvākā vieta, kur legāli nolikt auto, ir Jaunogres tirgus (apmēram 400 metri no mājas). Pieļauju, ka Rīgas centrā tas varētu būt ok, bet novada pilsētas dzīvojamā rajonā, man liekas, nedaudz par traku... Nav nekas pret fiziskām aktivitātēm un nesagādā nekādas problēmas to gabalu arī noiet, bet, piemēram, ja atbrauc viesi, man viņiem jābrauc līdzi un jārāda, kur var nolikt auto, vai arī jāļauj pašiem 30 minūtes riņķot pa rajonu un meklēt brīvās vietas (kā pats to darīju pirmajā vakarā, kad uz ielas, kur parasti atstāju auto, parādījās ceļazīme)." (no Ģirta Rautenberga vēstules redakcijai.

* Ogrēnietei Vijai Gudļevskai iespaidīgs laimests TV šovā "Superbingo"

Kā ogrēniete atklāja TV šova vadītājam Armandam Simsonam, viņa pirms raidījuma pat nezināja Dubultspēles noteikumus, jo "Superbingo" spēlējot viņas dzīvesbiedrs, kurš iespēju doties uz studiju un laimēt naudu uzticējis savai sievai.

* Sarmītei Zukulei VBTAI Atzinības raksts par labāko klases audzināšanas stundu;

* Ikšķilietis Raivis Amoliņš iekļūst Valsts konkursa finālā;

* Jumpravā dāmas darina sev koka auskarus.

