Ko darīt – precēties vai šķirties?

Jaunajā gadā grozījumi likumā "Par valsts pensijām" uz pārdomām rosinājuši ne vienu vien pensionāru pāri, vai nav laiks gadiem ilgušo kopdzīvi reģistrēt oficiāli? Bet varbūt laulība jāšķir?

Grozījumos likumā "Par valsts pensijām" teikts arī tā: "Pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušajam laulātajam, kurš ir Latvijas Republikas vecuma, invaliditātes, izdienas vai speciālās valsts pensijas saņēmējs, pamatojoties uz viņa pieprasījumu, piešķir pabalstu 50 procentu apmērā no mirušajam laulātajam saskaņā ar šo likumu piešķirtās pensijas (ieskaitot piemaksu pie pensijas par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim)."

Tiesības uz pabalstu ir 12 mēnešus no pensijas saņēmēja nāves dienas, ja pieprasījums iesniegts sešu mēnešu laikā no pensijas saņēmēja nāves dienas. Ja pieprasījums iesniegts vēlāk, tiesības uz pabalstu rodas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms pieprasījuma iesniegšanas dienas un ir ne ilgāk kā līdz dienai, kad pagājuši 12 mēneši no pensijas saņēmēja nāves dienas.

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Lidija Vītola skaidro, ka secinājumus vēl pāragri izdarīt, jo laulību var noslēgt ne agrāk kā pēc viena mēneša pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā. Janvāris vēl nav galā!

l.Vītola nenoliedz, ka pensiju likuma grozījumi, likuši cilvēkiem biežāk iegriezties Dzimtsarakstu nodaļā un nākamajos mēnešos laulību reģistrācijas pieteikumu skaits pāriem, kuri jau ilgi dzīvojuši kopā, varētu pieaugt.

"Droši vien, ja nebūtu tāda likuma, viņi nenāktu," viņa spriež, jo iedzīvotāji ne vienmēr apzinās sekas – arī mantiskās –, kādas iestājas, ja mirst viens no cilvēkiem, kuri nesastāv laulībā, bet ir kopēja manta, bērni…

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļas dokumentos janvārī reģistrēti jau 54 mirušie. Jaundzimušo skaits – 20.

