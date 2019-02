Autoceļu uzturētājs informē pašvaldības par aktualitātēm

22.februārī Ogrē 28 pašvaldību pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona klātienē iepazinās ar VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) ikdienas uzturēšanas darbu aktualitātēm ziemas sezonā, informē komunikācijas speciāliste Maija Eglīte.

LAU valdes priekšsēdētājs Raits Nešpors informē: "Strādājam pie inovāciju ieviešanas uzņēmuma darbībā. Ir ieviests mobilo sensoru pilotprojekts, kas ļauj saņemt operatīvu informāciju par autoceļu brauktuves stāvokli. Tas palīdz ziemas dienesta dežurantiem pieņemt lēmumu par tehnikas sūtīšanu kaisīšanas/tīrīšanas darbu veikšanai. Šādus izmanto arī Skandināvijā, Lietuvā un Igaunijā. Šajā ziemas sezonā veiktas arī izmaiņas brauktuves kaisīšanas platumā. Līdz šim sāls tika kaisīta visā brauktuves platumā, bet šoziem kaisīšana notiek šaurākā platumā. Satiksmes plūsmas un brauktuves šķērskrituma rezultātā sāls tiek izkliedēta visas brauktuves platumā. Tas nekādā veidā neietekmē satiksmes drošību."

"Autoceļu uzturētāju ziemas dienests nodrošina darbu diennakts režīmā. Valsts autoceļiem ziemā ir noteiktas uzturēšanas klases un tie tiek uzturēti, lai atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Līdz ar to ziemā autoceļu brauktuves stāvoklis starp dažādām uzturēšanas klasēm var būtiski atšķirties. Autoceļu uzturēšanas darbi tiek uzsākti, tiklīdz uz autoceļa tiek konstatēts noteiktajai uzturēšanas klasei neatbilstoša situācija - tiek pārsniegts pieļaujamais sniega kārtas biezums, ir izveidojies apledojums u.c.," uzsver LAU Autoceļu uzturēšanas un pārvaldības departamenta vadītājs Vilnis Vigulis.

Rīgas reģionā galvenokārt ir valsts galvenie autoceļi, kuriem ir noteikta A uzturēšanas klase – 542 km garumā un A1 uzturēšanas klase - 188 km, savukārt B uzturēšanas klase - 350 km, C uzturēšanas klase - 547 km un D uzturēšanas klases autoceļi - 138 km.

A uzturēšanas klases autoceļa brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem jāveic trīs stundu laikā. Kā arī uz A un A1 uzturēšanas klases autoceļiem tiek veikta preventīvā kaisīšana. Preventīvās kaisīšanas mērķis ir mazināt apledojuma veidošanās iespējamību, to veic pirms satiksmes plūsmas maksimuma stundām, līdz plkst. 06.00 no rīta.

2018./2019. gada ziemas sezonā līdz 15.februārim, Rīgas plānošanas reģionā autoceļu attīrīšana no sniega veikta 9 189 km apmērā, attīrīšana no sniega ar vienlaicīgiem kaisīšanas darbiem – 47 997 km, kaisīšana ar pretslīdes materiālu – 75 656 km, bet rievošanas darbi – 2 801 p.km apjomā.

Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī tiek veikti ceļu uzturēšanas darbi, ziemas tehnikas vienības ir aprīkotas ar GPS un tām līdzi var sekot tiešsaistes režīmā aplikācija Waze un VAS Latvijas valsts ceļi mājaslapas kartē.

Aicinām ceļu lietotājus informēt par valsts autoceļu stāvokli, zvanot uz VAS "Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes informācijas centra diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 8000 5555.

