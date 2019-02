Turpmāk sociālos pabalstus skaidrā naudā varēs saņemt pašvaldības kasē

Ogres novada Sociālais dienests informē, ka ar 2019.gada 1.martu mainās skaidrās naudas izmaksas kārtība par piešķirtajiem pašvaldības sociālajiem pabalstiem.

Turpmāk tiem Ogres pilsētā deklarētajiem sociālā dienesta klientiem, kuriem ar Ogres novada Sociālā dienesta lēmumu ir piešķirts sociālais pabalsts ar izmaksu skaidrā naudā, pabalstu izmaksa tiks veikta Ogres novada pašvaldības kasē Brīvības ielā 33, Ogrē.

Kase atrodas Apmeklētāju pieņemšanas centrā Brīvības 33, 1.stāvā.

Ogres novada pašvaldības kases darba laiks: pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, otrdienās no plkst.8 līdz 18, piektdienās no plkst. 8 līdz 16 (pusdienu pārtraukums no plkst.12 līdz 13).

Sociālais dienests aicina savus klientus savlaicīgi atvērt norēķinu kontu bankā vai pastā, lai atvieglotu pabalsta saņemšanu.

