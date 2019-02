Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 26.februāra numurā:

* Mūsu florbolistus sveic Saeimas namā;

* Tiesneša Nagļa "čekas maisu lietu" pēta arī "Nekā personīga";

* Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas mūsu novados;

* Ilga Marta Linkuma turpinās vadīt Ogres Invalīdu biedrību

"Man prieks par mūsu Interešu klubiņu," teic biedrības vadītāja Ilga Marta Linkuna. "Mums ir jauni biedri un jaunas nodarbības. Piemēram, pērļošana. No oktobra tā notiek katru pirmdienu. Telpu mums Mālkalnes prospektā 34 ir tik, cik ir. Biedrības telpās gatavojamies arī "Zolītes" turnīram, kas notiks 26.martā."

* OVMM atklāta pastāvīgā ekspozīcija – "Pietura Ogre"

Ekspozīciju veido vairākas tematiskās daļas – Ķentes pilskalns, kurš, starp citu, savu uzplaukumu piedzīvoja piektajā gadsimtā un tika dēvēts par veco Rīgu, bet mūsdienās vairs neeksistē, – tas ir norakts, – saglabājusies tikai neliela nogāze. Nākamā ekspozīcijas sadaļa vēsta par Ogres un Ikšķiles muižu, tad Ogri kā gaisa un peldu kūrortu un visbeidzot – par pilsētu padomju laikā, kad tās vaibstus izmainīja trikotāžas kombināts. Ekspozīcijā iekļauta arī to laiku eksotika – veikalu produkcija, eglīšu rotājumi, skaistumkopšanas salonu atribūtika, pat vecs televizors un daudz kas cits.

* Ogrē šogad cer nosiltināt vismaz astoņus daudzdzīvokļu namus

SIA "Ogres Namsaimnieks" valdes loceklis Kaspars Grīnbergs skaidro, ka uz siltināšanas projektu jāraugās pēc katra rocības, bet vienlaikus jāpatur prātā, ka šajās mājās būs jādzīvo vēl daudzus gadus. Agrāk vai vēlāk visas ēkas būs jāsiltina, neatkarīgi no izmaksām, turklāt nav zināms, vai pēc vairākiem gadiem vēl būs pieejams līdzfinansējums.

* Pašvaldībai dāvā kultūrvēsturisku vākumu par Lielvārdes novadu

Dāvinājums sastāv no pilnīgi visiem pašvaldības izdevuma "Lielvārdes Novada Ziņas" numuriem, no rakstiem un fotoattēliem no bijušā Ogres rajona laikrakstiem "Ogres Ziņas" un "Ogres Vēstis", no tagadējās četru novadu avīzes "Ogres Vēstis Visiem", kā arī citiem Latvijas laikrakstiem.

* Valsts policija brīdina par jauniem krāpšanas paņēmieniem internetā;

* 25 "knifiņi", lai mīkla vienmēr būtu izdevusies!

