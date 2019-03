Izskatīti jautājumi par Zilo kalnu turpmāko attīstību

Šodien, 4. martā, Ogres novada pašvaldībā notika Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" (turpmāk aģentūra) Uzraudzības padomes sēde.

Uzraudzības padomes sēdē tika apskatītās 2018. gadā īstenotās, kā arī šogad paredzētās aktivitātes. Kā viena no problēmām tika atzīmēta regulārā zīmju un stendu laušana, tāpēc padomes locekļi uzsvēra to, ka svarīgi ir sadarboties ar abu pašvaldību policiju un regulāri veikt kontroli visā parka teritorijā. Lai varētu izvērtēt, kādi ir biežākie pārkāpumi un to tendence, nepieciešami regulāri statistikas dati no pašvaldību policijām.

Šogad aģentūra ir paredzējusi dažādas aktivitātes, lai veicinātu dabas parka attīstību un pieejamību, tai skaitā ceļa no autoceļa P5 virzienā uz Dubkalnu ūdenskrātuvi izbūvi, jaunu atpūtas vietu izveidi, mājas lapas izveidi, informācijas aktualizēšanu bukletos un informatīvajos stendos.

Sēdes laikā padomes locekļi apstiprināja budžeta izmaksu pozīcijas, kas neskar iesaistīto pašvaldību prioritātes, kuras katra pašvaldība atsevišķi izskatīs un apstiprinās savā domes sēdē. Kopīgi no abu novadu pašvaldības budžeta tiks segti administratīvie un uzturēšanas izdevumi, aģentūras darbinieku algas, slēpošanas trases uzturēšanas izdevumi, soliņu un stendu atjaunošana un izveide, kā arī tādi informatīvie pasākumi kā TV sižeti, bukleti un mājas lapa izveide. Tomēr, izskatot budžetu, tika uzsvērts, ka aģentūrai ir lielas administratīvās izmaksas, līdz ar to būtu jādomā par iespējām, kā šīs izmaksas samazināt.

Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Egils Helmanis vērsa uzmanību, ka aģentūrai arī pašai būtu jāmeklē iespējas gūt ienākumus, piemēram, piesaistot finansējumu no Eiropas Savienības fondiem. Viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas jārisina, ir jauna aģentūras mājaslapas izveide, kas būtu ērti lietojama, nodrošinātu apmeklētājiem iespēju viegli atrast nepieciešamo informāciju, kā arī savienota ar pašvaldību mājaslapām. Tika apspriesti jautājumi saistībā ar jaunu soliņu izveidi un to dizainu, esošo informācijas stendu atjaunošanu, kā arī ar zaļo aktivitāšu (izglītojošie pārgājieni, semināri, spēles) nodrošināšanas iespējām. Šobrīd zaļās aktivitātes veiksmīgi īsteno SIA "Rīgas meži", tāpēc aģentūra tika aicināta sadarboties ar šo uzņēmumu, kā arī pašiem piedāvāt šādus pakalpojumus.

Sēdes laikā pašreizējā aģentūras vadītāja Ieva Kraukle tika atkārtoti uz 5 gadiem ievēlēta par aģentūras vadītāju, bet par aģentūras Uzraudzības padomes priekšsēdētāja vietnieku ievēlēts Indulis Trapiņš.

Aģentūras Uzraudzības padomes vadītājs E.Helmanis pēc sēdes uzsvēra, ka šobrīd Zilajos kalnos ir pieejamas daudz dažāda veida aktivitātes, kuras būtu nepieciešams mazliet piebremzēt. Ja nebūs sakārtoti pašreizējie jautājumi, katra nākamā aktivitāte varētu būt kā sava veida piesārņojums, tomēr nevar aizmirst, ka tas ir dabas parks, tāpēc ir jādomā arī par dabas aizsardzību.

E.Helmanis arī atzīmēja, ka šī aģentūra ir ļoti labs piemērs, kā divas pašvaldības ar dažādām teritorijām un īpašumtiesībām veiksmīgi apsaimnieko dabas parku.

