Ogrē regulāri tiek demolētas sabiedriskās tualetes

Pagājušajā gadā Ogres centrā tika uzbūvēta un sāka darboties sabiedriskā tualete. Publiskā tualete ar saimniecības telpām izbūvēta, veicot Brīvības ielas skvēra pārbūves 3.kārtas darbus.

Ēkas platība ir 72 kvadrātmetri, tajā atrodas labierīcības, arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī slēgta šķiroto atkritumu konteineru novietne un saimniecības telpa dārza inventāra glabāšanai.

Tualetes ir atvērtas katru dienu no plkst.7 līdz 23, to apsaimniekošana uzticēta pašvaldības SIA "Ogres namsaimnieks". Līdz pavasara, vasaras sezonai uzkopšanu veic viens darbinieks, pēc tam to darīs vairāki darbinieki. Apkopējas pienākums ir no rīta atslēgt tualetes, vakarā tās sakopt un aizslēgt, uzkopt piegulošo teritoriju, kā arī vairākas reizes dienā apsekot šo objektu.

Pašvaldība gadiem ilgi saņēma iedzīvotāju pārmetumus par to, ka pilsētā nav sabiedriskās tualetes. Kad tualete beidzot ir, paveiktais darbs netiek novērtēts – tās jau vairākkārt ir izdemolētas.

SIA "Ogres namsaimnieks" Teritorijas uzkopšanas nodaļas vadītāja Līga Puriņa informē, ka vairākkārt ir nolauzti ziepju trauki katrā tualetē, podu birstes tvertnes, sadauzītas un salauztas atkritumu tvertnes, invalīdu tualetē nolauzts ūdens maisītājs, sadauzīts sildelements un keramikas izlietne, atrauti un saliekti roku balsti, vīriešu tualetē nolauzta starpsiena starp pisuāriem, salauztas kabīnes durvis un norauts rokturis, izsistas grīdas flīzes. Visās tualetēs uzlauzti skapji, kur glabājas materiāli. Lai veiktu remontdarbus, iztērēti 704, 56 eiro, turklāt visi bojājumi vēl nav novērsti.

Šim gadam tualešu uzturēšanai pašvaldības budžetā atvēlēti 47 040 eiro, ko plānots izlietot 3 apkopēju darba algai, speciālā apģērba, uzkopšanas materiālu un inventāra iegādei. Invalīdu tualetē, kur ir vairāk vietas, februārī ir uzstādīts bērnu pārtinamais galdiņš. Cilvēku līdzšinēja rīcība tualetēs rada bažas, vai atkal kas netiks sabojāts. Lai mazinātu demolēšanas gadījumus, ir plānots ārpusē pie ēkas izvietot kameras, kā arī tiek apsvērta iespēja ieviest maksu par tualetes apmeklējumu.

Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Mirdza Streļča informē, ka laika posmā, kopš pilsētas centrā darbojas sabiedriskā tualete, pašvaldības policijā saņemti divi izsaukumi. Viens no tiem bijis pagājušā gada septembrī, kad salauzta roktura dēļ tualetē bija iesprostots kāds vīrietis, un šī gada 13. februārī, kad no tualetes, kas paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem, skanējusi skaļa mūzika (par šo gadījumu ziņots arī valsts policijai). Pašvaldības policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka tualetē ir ieslēgusies kāda jauniešu grupa, smēķē, skaļi klausās mūziku un lieto alkoholu.

M. Streļča piebilst, ka visbiežāk policija tiek izsaukta uz vietām, kur ir pieejamas sabiedriskās tualetes, bet izsaukumi saistīti ar to, ka tualetēs apmetas cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas. Tādi izsaukumi bijuši gan uz Ogres dzelzceļa sabiedrisko tualeti, gan uz Ogres novada Kultūras centru. Nesen izsaukums bijis uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Ogres nodaļu, kur pēc darba laika ēkas apkopēja nevarēja iekļūt tualetē, jo tajā bija ieslēdzies cilvēks. Kā noskaidroja policijas darbinieki, tajā uz naktsguļu bija iekārtojies cilvēks bez noteiktas dzīvesvietas. M. Streļča norāda, ka sabiedriskā tualete pilsētas centrā ir iekļauta arī pašvaldības policijas patruļdienesta maršrutā, tomēr nekādi pārkāpumi to apskates laikā nav konstatēti.

Lai tualetes kalpotu tām paredzētiem mērķiem un cilvēki savas dabiskās vajadzības varētu nokārtot komfortablos apstākļos, pašvaldība aicina sabiedrību vairāk iesaistīties, ziņojot policijai par veiktajiem pārkāpumiem un demolēšanu, aizdomīgiem gadījumiem un varētu šos demolētājus palīdzēt notvert.

Vecāki aicināti mācīt saviem bērniem par uzvedību sabiedriskās vietās un kopējā īpašuma saudzēšanu. Savukārt pašvaldības policija atgādina, ka par tīšu mantas bojāšanu personai var tikt ierosināts kriminālprocess un draud krimināllikumā noteiktais sods.

