Godalgotas vietas konkursā “Skolēni eksperimentē”

4.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātā kārta, kurā trīs Ogres novada skolu skolēnu darbi ieguva godalgotas vietas.

Forumu “Skolēni eksperimentē!” ik gadu rīko Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Universitāti. Tā mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par vidi un tās problēmām, veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, praktiski veicot eksperimentu vai pētījumu, popularizēt skolēnu pētniecisko darbību, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs. Par foruma dalībnieku var kļūt ikviens pamatskolas skolēns vai interešu izglītības iestāžu audzēknis, kurš veicis praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus, novērojumus un eksperimentus. Tas var būt gan individuāls, gan grupas darbs.

Jauno vides pētnieku foruma “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā piedalījās interešu, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu 1. līdz 9. klašu audzēkņi no visas Latvijas. Kopā bija iesniegti 89 darbi no dažādām Latvijas skolām. No Ogres novada konkursā piedalījās 15 skolēni ar 7 darbiem:

4. klases skolēni Anete Bērziņa, Ričijs Mazalo, Adrians Beļakovs Ceimers (Ogresgala pamatskola) ar pētījumu “Plastmasas atkritumi: šķiro, samazini, dod otru dzīvi”;

1. un 6.klases skolēni Jēkabs un Madara Potaši (Ogresgala pamatskola) ar darbu “Eksperimenti ar sniegu”;

4. un 7.klases skolnieces Santa un Samanta Giruckas (Ogresgala pamatskola)ar pētījumu “Ziema un ceļi”;

7. klases skolnieces Linda un Laura Gaigalnieces (Ogresgala pamatskola) ar eksperimentu “Leduspuķes”;

7. klases skolnieces Keita Avena un Krista Šumkova (Ogresgala pamatskola) ar darbu “Senie kultūraugi vai komercšķirne?”;

4. klases skolēni Matīss Bičovskis un Mārtiņš Ķēniņš (Ogres sākumskola) ar pašgatavotu robotiņu “Roboko” ;

7. klases skolnieki Eduards Survilo un Kārlis Upmalis (Ogres Valsts ģimnāzija) ar darbu “Augsnes mitruma sensors mitruma kontroli istabas un dārza augiem”.

Izvērtējot skolēnu eksperimentus pēc pētījuma idejas oriģinalitātes un novitātes, vides izglītības satura, izziņas vērtības, kā arī pēc skolēnu ieinteresētības un spējas demonstrēt un izskaidrot savu pētījumu, žūrija godalgotas vietas piešķīra trīs Ogres novada skolu skolēnu darbiem:

1. vieta 4.-6.klašu grupā Ogresgala pamatskolas 4. klases skolēniem Anetei Bērziņai, Ričijam Mazalo, Adrianam Beļakovam Ceimeram par pētījumu “Plastmasas atkritumi: šķiro, samazini, dod otru dzīvi” (skolotāja Inese Frīdenberga);

1. vieta 7.-9.klašu grupā Ogres Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēniem Eduardam Survilo un Kārlim Upmalim par darbu “Augsnes mitruma sensors mitruma kontrolei istabas un dārza augiem” (skolotāja Elvīra Kadakovska);

2. vieta 7.-9.klašu grupā Ogresgala pamatskolas 7. klases skolniecēm Keitai Avenai un Kristai Šumkovai par pētījumu “Senie kultūraugi vai komercšķirne?” (skolotāja Sandra Jekoviča).

Pasākuma organizētāji saka lielu paldies visiem dalībniekiem par veiktajiem eksperimentiem un pētījumiem, katrs no tiem bija unikāls un aizraujošs.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43454