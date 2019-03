Vēlas labiekārtot Ogresgala Tautas nama laukumu

Ogres novada pašvaldība plāno piedalīties biedrības "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"" organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu.

Šis jautājums tika izskatīts 14. martā Ogres novada pašvaldības Finanšu komitejas sēdē. Lai piedalītos projektu konkursā, nepieciešams domes lēmums par piedalīšanos projektu konkursā un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēra piešķiršanu.

Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska informēja, ka pašvaldība plāno piedalīties valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai "Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam" 19.2. apakšpasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" 19.22. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, ko īsteno biedrība "Publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme"" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 ietvaros, ar projektu par Ogresgala Tautas nama laukuma labiekārtošanu.

"Ogresgalā aktīvi darbojas pašdarbnieki – bērnu deju kolektīvs, jauniešu deju kolektīvs, jauktais vokālais ansamblis un sieviešu ansamblis, kā arī vokāli instrumentālais ansamblis, notiek arī interešu grupu pasākumi un tautas nama organizēti pasākumi Ogresgala iedzīvotājiem, turklāt tiek iedibinātas jaunas tradīcijas, pulcējot aizvien vairāk iedzīvotāju, un vasaras laikā trūkst piemērotas vietas, kur šos pasākumus organizēt, turklāt ir konstatēts, ka pie tautas nama ir neērti piebraukt, trūks vietas automašīnu novietošanai," norāda A.Romanovska, līdz ar to projekta ietvaros ir plānots izbūvēt brīvdabas skatuvi pie tautas nama, labiekārtot stāvlaukumu un izbūvēt bruģētu ietvi.

Projekta kopējo izmaksu summa plānota 53 874,98 EUR apmērā, no kuras projekta attiecināmo izmaksu summa ir 10 000 EUR, tostarp projekta valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauku attīstībai apmērs ir 90% un pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmo izmaksu summas jeb 1000 EUR.

Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta neattiecināmo izmaksu summu 43 874,98 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas tiks segts no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai no piesaistītajiem kredītresursiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs nepieciešams nodrošināt projekta priekšfinansējumu pilnā apmērā no pašvaldības 2019. gada budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem vai no piesaistītajiem kredītresursiem.

Finanšu komitejas sēdē Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis aicināja kolēģus atbalstīt sagatavoto lēmumprojektu, norādot, ka Ogresgala pagastu par dzīvesvietu izvēlas aizvien vairāk iedzīvotāju, ka infrastruktūras sakārtošana ir būtisks jautājums. Sēdē deputāti nolēma virzīt šo jautājumu uz domes sēdi, kas notiks 21. martā.

