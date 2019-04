Laikraksta "Ogres Vēstis Visiem" 5.aprīļa numurā:

*"Lokālpatriotisms vai lokālegoisms?" jautā Ogres novada domes priekšsēdētājs, VARAM ATR konsultatīvās padomes loceklis Egils Helmanis

"Manā skatījumā lokālpatriotismam ir jābūt soli solī ar valsts interesēm. Mēs dzīvojam vienā valstī, un sadalīties mazās ķeizaristēs nav pareizi."

(..) "Novada teritorija stiepjas 65 kilometru attālumā līdz pat Mazozoliem, bet pašā Ogrē vienā ielas pusē, kur atrodas Ogres tehnikums, Vidzemes ledus halle, jau ir Ikšķiles novads. Tas ir neloģiski. Mēs nevēlamies kaut ko pievienot, bet apzināmies, ko valsts vēlas īstenot ar šo reformu, proti, izlīdzināt nevienlīdzīgo finansējumu un panākt, ka spēcīgākie atbalsta un attīsta arī lauku teritorijas. Mēs nevēlamies Ikšķili pievienot, bet solidāri ar Ikšķili dalīties, palīdzot augt arī lauku teritorijām un valstij kopumā kļūt spēcīgākai, kas arī ir ATR mērķis un uzdevums," saka E.Helmanis.

* Jūs jautājat – mēs noskaidrojam: Kāpēc slēgta Ogres Autoostas kase?

Kopš 1.marta Ogres Autoostā slēgta biļešu kase. "OVV" vērsušies vairāki lasītāji, lūdzot noskaidrot, kāds tam iemesls.

"No rīta, kad atbraucu uz Ogri, parasti ienāku autoostā un nopērku atpakaļceļa biļeti. Tagad nav kur! Tas man ir šoks un izsit no sliedēm, traucē. Bija pierasts, ka te varēja nopirkt," saka viena no lasītājām.

Šo situāciju "OVV" lūdza komentēt SIA "Ogres Autobuss" valdes locekli Artūru Bērziņu.

* Topošo absolventu vizītkartē: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.b klase – spēks ir vienotībā – mācībās, zinātnē, radošajās jomās, sportā...

Jauniešu intereses ļoti atšķirīgas: sportisti (Niks, Valters C. – florbols, Santa Renāte, Agrita Agnese, Marta C. – vieglatlētika), mākslinieciski radošie pārstāvji (Gerda, Marta Hedviga, Simona, Enija, Adele), dabaszinātņu pētnieki (Laura), humanitāro zinātņu entuziasti (Marika, Līga Lilija, Valters D.), jauniešu deju kolektīva "Pūpolītis" dejotāji (Sabīne un Everts – piedalījās Dziesmu un deju svētkos), Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pārstāvji (Marika un Toms), IT interesenti (Raivis, Rendijs). Un to visu viņi spēj apvienot ar mācību darbu!

* Ogres Tautas teātra "Ivanovs" pretendē uz titulu "Gada izrāde 2018"!

* Rembatietis Toms Antons uzstājas kopā ar Laimu Vaikuli!

* Lielvārdes anekdošu stāstītāji virpuļo Rīgā!

* Sports: Pirmo Rubīna kausu telpu futbolā izcīna Ogresgala OCSK; "Los OG3R" nosargā Ogres novada čempiones titulu; Ķeguma novada Kausu šahā iegūst Auziņa un Stuglis!

FOTO: Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.b. 1.rindā no kreisās: Līga Lilija, Niks, Agrita Agnese, Toms, Marika, Santa Renāte; 2.rindā no kreisās: Gerda, Raivis, Enija, klases audzinātāja Indra, Marta C., Rendijs, Simona, Laura, Marta Hedviga, Valters C., Sabīne.

