Steidzami jāsakārto decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Ogrē ir plašas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijas, par tādām ir kļuvušas arī bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijas, kur ir sabūvētas ne tikai dārza mājiņas un vasarnīcas, bet arī dzīvojamās mājas.

Sadzīves atkritumi, t.sk. šķidrie, veidojas katrā nekustamajā īpašumā – gan tādos, kur iedzīvotāji dzīvo pastāvīgi, gan tādos, kas tiek apdzīvoti sezonāli, un atkritumu radītājiem ir jāgādā, lai šie atkritumi tiktu pienācīgi apsaimniekoti.

Liela daļa mājsaimniecību individuālās apbūves teritorijās nav pievienotas centralizētajai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmai – katra mājsaimniecība pati gādā par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu, t.i, izmanto decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Ogres novada pašvaldība diezgan bieži no iedzīvotājiem saņem informāciju par to, ka šķidrie sadzīves atkritumi nonāk grāvjos, māju apkaimē rada nepatīkamu smaku, tiek piesārņota apkārtējā vide. Šādi gadījumi liecina, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma kādā no mājsaimniecībām nedarbojas vai nav izveidota vispār.

Pašvaldība atgādina, ka Ogres novada teritorijā šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekošanas kārtību nosaka Ogres novada pašvaldības 24.05.2012. saistošo noteikumu Nr. 14/2012 “Par atkritumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 9. nodaļa. Tajā noteikts, ka šķidro sadzīves atkritumu radītāju, kuri izmanto decentralizētu kanalizācijas sistēmu, pienākumi ir noslēgt līgumu par šķidro sadzīves atkritumu savākšanu ar šķidro sadzīves atkritumu apsaimniekotāju, uzturēt kārtībā decentralizēto kanalizācijas sistēmu un pievadceļus, nodrošinot specializēto transportlīdzekļu piekļūšanu šķidro sadzīves atkritumu krājtvertnēm, nepieļaut neattīrītu šķidro sadzīves atkritumu novadīšanu vidē vai to noplūšanu un to sajaukšanu ar citām vielām, kas var negatīvi ietekmēt to sastāva kvalitatīvās izmaiņas. Atbilstoši noteikumu 62.12. punktam atkritumu radītājiem un valdītājiem ir aizliegts novadīt šķidros atkritumus gruntī, meliorācijas grāvjos un lietus kanalizācijas tīklā bez attīrīšanas.

Diemžēl joprojām ir daļa iedzīvotāju, kas acīmredzot neievēro augstāk minētajos noteikumos noteiktās prasības un kanalizācijas notekūdeņus iepludina tieši grāvī, tādejādi nodarot postījumu apkārtējai videi un apkārtējo iedzīvotāju vides kvalitātei.

Šāda attieksme nav pieļaujama, tāpēc turpmāk tiks veikta pastiprināta kontrole, vai tiek nodrošināta atbilstoša decentralizētās kanalizācijas sistēmas izmantošana.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus savos īpašumos steidzami sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kā arī atgādina, ka atbilstoši Administratīvo pārkāpumu kodeksa 58. pantam par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes) piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem jebkādā veidā — uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 70 līdz 700 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no 350 līdz 2900 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanai izmantotos transportlīdzekļus vai bez konfiskācijas.

