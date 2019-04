E.Helmanis: Šis ir mans pēdējais vārds šodienas tiesas sēdē

"Šis ir mans pēdējais vārds šodienas tiesas sēdē. Tiesai pietika pusstunda, lai atzītu, ka esmu izdarījis izspiešanu nezināmā vietā, dienā un laikā," tā par Rīgas apgabaltiesas piektdien atstāto negrozīto pirmās instances tiesas spriedumu krimināllietā sacīja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.

Iepriekš ziņots, ka par izspiešanu apsūdzēts Helmanis un tā brīža "Ogres televīzijas" īpašnieks Artūrs Robežnieks.

"Patiesībā šajā procesā cietušais esmu es un mana ģimene – sieva, bērni, tēvs, māte," sociālajā tīklā "Facebook" raksta Ogres novada domes priekšsēdētājs.

"Mans darba stāžs ir 29 gadi. 10 gadus jeb vienu trešo daļu no sava darba stāža es pavadu, tiesājoties par to, ka atsaucos uz Gunāra Kārkliņa lūgumu palīdzēt viņam. Tā bija viņa nelietīgi izplānota provokācija pret mani, lai iznīcinātu mani kā savu politisko konkurentu.

Es visu savu apzināto mūžu esmu dzīvojis pēc principa – ko es varu dot sabiedrībai, nevis ko saņemt no tās. Par šo principu liecina mani darbi. Tāpat pēdējos gados pieaugošais investīciju apjoms un iedzīvotāju skaita palielināšanās Ogres pilsētā un novadā, ir apliecinājums tam, ka pašvaldības darbības virziens ir pareizs, un sabiedrība to novērtē.

Lai arī esmu žurnālistus pavadījis uz Afganistānu, Somāliju un citām bīstamām valstīm, nekas manu veselību nav grāvis tā, kā šis netaisnības akts.

Voltērs ir teicis, ka vieglāk pierast pie vardarbības, nevis netaisnības. Gaidot pirmās instances tiesas spriedumu deviņus mēnešus, un pēc tam iepazīstoties ar šo spriedumu , arī mana sirds neizturēja un es saslimu ar insultu. Tas netaisnības slogs ir neizturams!

Naktīs mostos no tā, ka tiesājos, un gribas kliegt, lai tiesneši atver acis. Netaisnība iesakņojas katrā ķermeņa porā, un es vairs nekad nebūšu tāds, kā agrāk. Šos manus vārdus sapratīs tikai tie, kuri paši gājuši cauri šai netaisnības ellei.

Netaisnība īstenojas divos veidos – ar vardarbības vai ar viltus palīdzību. Šoreiz bija ar viltus palīdzību. Šī ir politiska lieta, kur viens politiskais konkurents mēģina ar viltu, izmantojot kriminālprocesu, sasniegt savus politiskos mērķus.

Pirmstiesas izmeklēšanā mēs noskaidrojām, ka Kārkliņa mērķis ir noņemt mani no politiskās skatuves. To viņš mēģina izdarīt caur šādu safabricētu procesu, nevis piedaloties demokrātiskās un atklātās pašvaldību vēlēšanās. Kārkliņš un viņa liecinieki Tukišs un Ešentāle nāk no viena politiskā spēka. Tad sanāk, ka viens politiskais spēks apsūdz otru politisko spēku.

Pirmās instances tiesas spriedums man sagrāva ne tikai veselību, bet arī ticību taisnīgai tiesai. Katram no mums ir dota izvēles brīvība – atbalstīt taisnību vai netaisnību, arī tiesai.

Augsti godājamā tiesa! Arī man ir savi trūkumi, bet ar šo noziegumu man nav nekāda sakara. Jūs nevarat man atgriezt veselību vai pat dzīvesprieku, bet Jūs varat atgriezt ticību taisnīgai tiesai."

