Lielās Talkas dienā ogrēniešus māca iepazīt un cienīt dabas vērtības

27.aprīlī, kad Latvijā norisinājās Lielās Talkas aktivitātes, Ogres novada pašvaldība kopā ar atbalstītājiem Ogres Zilajos kalnos rīkoja izglītojošu orientēšanās pasākumu "Zili zaļi brīnumi", kurā piedalījās 600 dalībnieku no tuvākiem un tālākiem novadiem.

Atsaucoties uz Lielās Talkas organizatoru aicinājumu pievērsties vides izglītībai, uzsverot vides un cilvēka veselības ciešo saikni, Ogres novada pašvaldība šajā dienā nolēma neorganizēt sakopšanas darbus, bet pievērst uzmanību iedzīvotāju izglītošanai par norisēm vides jomā, dabas daudzveidību, par cilvēka lomu un pienākumiem apkārtējās vides saudzēšanā, par cieņpilnas attieksmes veidošanu pret dabu, tās bagātībām un skaistumu.

Ikviens interesents bez maksas tika aicināts piedalīties dažādās izzinošās, veselību veicinošās un sportiskās aktivitātēs. Ogres Zilajos kalnos bija jāveic aptuveni divus kilometrus gara orientēšanās trase ar 14 kontrolpunktiem, kuros dalībniekus sagaidīja izglītojoša rakstura uzdevumi.

Kontrolpunktos dalībniekiem bija jāveic dažādi uzdevumi – jāiejūtas pašvaldības policista vai ugunsdzēsēja lomā, jāiekārto ugunskura vieta un jāprot dzēst ugunsgrēku, jāapgūst prasme atrast "sprāgstvielas" un māka izdzīvot mežā, jāvar noturēt līdzsvaru, jāprot salikt Ogres logo, trāpīt basketbola grozā, šķirot atkritumus, jāatrod kopīga valoda ar suņiem un vēl citas veselību un vides izglītību veicinošas aktivitātes.

Gan bērniem, gan pieaugušajiem lielu interesi izraisīja pašvaldības policijas organizētais kontrolpunkts. "Mūsu patruļas dežurē arī Ogres Zilajos kalnos, kur rūpējas par kārtību. Arī šīsdienas stafetes nosaukums ir "Noķer mēslotāju!" stāsta Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis. "Ogres Zilajos kalnos nekārtības rada ne tikai cilvēki, bet arī dzīvnieki, Mūsu darbinieku uzdevums ir raudzīties, lai saimnieki savāc līdzpaņemtajā maisiņā savu suņu atstātos ekskrementus. Protams, nav viegli pieķert pārkāpējus, bet vismaz pāris suņu saimnieki mēneša laikā tiek administratīvi sodīti."

Spēles dalībnieki varēja pārliecināties, kā ir ar aptuveni 15 kilogramu smagu ekipējumu skriet pakaļ pārkāpējam, kā to ikdienā dara Ogres novada pašvaldības policijas darbinieki. Ar bruņuvesti un uzkabi, kurā ietilpst rokudzelži, steks, lukturis (šoreiz gan nebija klāt ierocis un gāzes baloniņš) dalībniekiem tika dots uzdevums ar uzkabi un bruņuvesti noskriet noteiktu attālumu.

Ogres Zilo kalnu dabas parkā bieži uzturas ne tikai pastaigu cienītāji, bet arī riteņbraucēji. Tāpēc biedrība "Nesēdi mājās" spēles dalībniekiem sarīkoja nelielu eksāmenu par noteikumiem, kas jāievēro pārvietojoties ar velosipēdu. Tostarp bija jāatbild uz jautājumus: "Kā velosipēdistam jārīkojas braucot pa mežu, kur staigā cilvēki ar bērniem un dzīvniekiem?" Velobraucējam ir jāatrodas drošā attālumā no gājējiem gan uz meža ceļa, gan uz gājēju ietves. Jālieto arī zvaniņš, lai brīdinātu gājējus par velosipēda tuvošanos," skaidro biedrības "Nesēdi mājās" pārstāvis Armands Pivors.

Orientēšanās spēle "Zili zaļi brīnumi" tika veidota ar moto: "Ko tu mežā ienesi, to no meža iznes laukā!", lai izglītotu un audzinātu Ogres Zilo kalnu apmeklētājus. Tāpēc SIA "Ķilupe" orientēšanās spēlē piedalījās pat ar diviem kontrolpunktiem. Vienā no punktiem bija jānosaka pareizā secība, kādā notiek stikla pudeles pārstādes ceļš, savukārt otrajā – jāprot sašķirot atkritumi. SIA "Ķilupe" pārstāve Elīna Saulīte atklāja, ka ogrēnieši ir ļoti izglītoti atkritumu šķirošanas jomā un visi uzdevumu – pareizi sašķirot atkritumus – veikuši teicami.

Pēc uzdevumu izpildes dalībnieki saņēma pārsteiguma balvas, bet vislielākā balva bija aktīva atpūta svaigā gaisā un jaunas zināšanas.

