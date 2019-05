Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis valsts svētkos aicina vairāk domāt par citiem

4.maijā arī Ogrē tika svinīgi atzīmēta Latvijas Neatkarības atjaunošanas diena. Par svētku norišu epicentru kļuva Ogres novada Kultūras centra (ONKC) Izstāžu zāle, kas lietus laikā viesmīlīgi uzņēma svētku dalībniekus.

Baltā galdauta pasākuma dalībniekus ar svētku maršiem sveica ONKC pūtēju orķestris "Horizonts", bet tautas dziesmas un latviešu komponistu skaņdarbus izdziedāja Ogres 1.vidusskolas zēnu vokālais ansamblis.

Ogrēniešus un pilsētas viesus svinīgajā pasākumā uzrunāja Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis. Sveicot klātesošos, pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka valsts pamatā ir upurēšanās, to izveidojot, atjaunojot un rūpējoties par tās iekšējo un ārējo drošību.

"Mēs esam gatavi upurēties citu dēļ," sacīja E.Helmanis. "2009.gadā teritoriālās reformas rezultātā pievienojot Ogrei deviņus pagastus, tie varēja saglabāt skolas, tautas namus un savu identitāti. Jaunā administratīvi teritoriālā reforma paredz, ka Ogres novadam tiks pievienota Lielvārde, Lēdmane, Jumprava, Ķegums, Birzgale, Rembate. Kopā ar Ikšķiles novadu mums to izdarīt būs daudz vieglāk. Arī tas ir upuris, solidāri sadalot ienākumus ar lauku pagastiem. Šī reforma vērsta uz to, lai lauku teritorijas varētu izdzīvot. Latviskā identitāte bieži vien atrodama tieši laukos. Mēs savos daudzdzīvokļu namos urbānā vidē daudz ko palaižam garām, aizmirstot, no kurienes mēs nākam. Es novēlu, lai mēs nākamajos gados vairāk domātu par citiem, nevis paši par sevi."

Patīkamas atmiņas par svētkiem ikviens varēja sev sagādāt piedaloties radošajās darbnīcās, izkrāsojot Latvijas karti un uzrakstot vēlējumu savai valstij, kā arī sietspiedes tehnikā izveidojot Ogres logo uz T-krekliem un auduma maisiņiem.

Valsts svētkiem veltītie pasākumi notika arī citviet. Vairāk nekā pussimts ogrēniešu piedalījās tradicionālajā Tvīda braucienā, bet Ogres Vēstures un mākslas muzejā visu dienu notika Kino maratons, kurā bez maksas varēja noskatīties latviešu filmas visai ģimenei.

Valsts svētkos, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā, Nacionālais Kino centrs jau tradicionāli rīko 4. maija Latvijas filmu maratonu, un šogad tajā pirmo reizi iesaistījās arī Ogres Vēstures un mākslas muzejs, sagādājot svētkus ogrēniešiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43818