Noteikumi, kas jāievēro Ogres Zilajos kalnos

Āra gaisa temperatūra liecina, ka tuvojas vasara, un līdz ar to pieaug arī atpūtnieku un sportistu skaits Ogres Zilajos kalnos. Ogres un Ikšķiles novada pašvaldības aģentūras "Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa "Zilie kalni" attīstības aģentūra" direktore Ieva Kraukle atgādina par vairākiem kārtības noteikumiem, kuri šajā teritorijā ir jāievēro.

Zilajos kalnos suņiem jābūt pavadā

Pavisam nesen jau informējām (šo ziņu var lasīt šeit), ka pašvaldībā ir vērušies iedzīvotāji ar lūgumu aktualizēt informāciju par to, kādi pienākumi Zilo kalnu dabas parkā ir suņu saimniekiem, norādot, ka ir apdraudēta viņu drošība, dodoties pastaigās vai nodarbojoties ar sportu, jo nemitīgi nākas sastapties ar suņiem, kuri Zilajos kalnos ir bez pavadas. Gan Ogres, gan Ikšķiles novada pašvaldības normatīvie akti paredz, ka dzīvnieku īpašnieku un turētāju pienākums ir nepieļaut suņu atrašanos dabas parka “Ogres Zilie kalni” slēpošanas un skriešanas trasēs un bērnu laukumā, bet pārējā parka teritorijā nelaist suni bez pavadas. I.Kraukle piebilst – ja arī cilvēks ar suni bezsniega periodā atrodas slēpošanas vai velotrasē, prom netiek dzīts, bet svarīgi, lai suns būtu pavadā, jo tikai tā līdzcilvēki var būt droši, ka šis suns viņam neuzbruks un dabas parkā var droši nodarboties ar sportu vai pastaigāties, nebaidoties par savu drošību. "Vēl ir jāņem vērā, ka dabas parks ir mājvieta dažādiem dzīvniekiem un putniem, kurus nepieskatīti suņi var iztraucēt vai pat savainot. Arī šī iemesla dēļ suņiem jāatrodas pavadā," piebilst I. Kraukle.

Velosipēdu iesaka aprīkot ar zvaniņu

Aģentūras direktore norāda, ka dabas parkā bieži vien nesaskaņas rodas arī starp velosipēdistiem un kājāmgājējiem. "Lai šādas situācijas būtu pēc iespējas mazāk, man būtu lūgums velosipēdistiem aprīkot savus braucamrīkus ar zvaniņu un, tuvojoties gājējiem, ar to signalizēt, lai nenotiktu sadursme, bet gājējiem būt uzmanīgiem un pieskatīt arī bērnus, jo dabas parkā trenējas velobraucēji un pārvietojas lielā ātrumā," norāda I.Kraukle.

Ugunskurs – tikai tam paredzētā vietā

MK noteikumu Nr.264 "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" punkts 16.2. nosaka, ka "dabas lieguma teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus ārpus speciāli ierīkotām vietām, kuras nodrošina uguns tālāku neizplatīšanos". I.Kraukle norāda, ka Ogres Zilajos kalnos ir 4 grila vietas, kas aprīkotas ar stacionāru grilu, un 3 ugunskura vietas, kas aprīkotas ar malkas nojumi, un ugunskuru var dedzināt tikai šajās vietās. "Katru nedēļu dabas parka darbiniekiem nākas aizbērt ugunskura vietas, kas ierīkotas patvaļīgi, neatļautās vietās. Tas ir bīstami, tāpēc lūdzam cilvēkus ugunskurus dedzināt tikai tam paredzētā vietā," aicina I.Kraukle.

Nav atļauts celt teltis

Aģentūras direktore skaidro, ka dabas parkā pagaidām nav ierīkota telšu vieta, līdz ar to teltis celt nedrīkst: "Nedrīkst aizmirst, ka dabas parks ir publiska vieta. Šeit atpūšas daudz cilvēku, un citiem telts var traucēt, turklāt bieži vien, uzceļot telti, cilvēks šajā teritorijā arī aizdedzina ugunskuru, žāvē slapjās drēbes, rīko pikniku, nerēķinoties, ka blakus atpūšas arī citi cilvēki. Teltis var celt tam speciāli paredzētās vietās, bet pagaidām tāda Ogres Zilo kalnu dabas parkā nav ierīkota. Telšu celšanu esam atļāvuši tikai publisku pasākumu dalībniekiem, kuri šeit organizē kādu pasākumu."

Ko atnesi, to aiznes!

I.Kraukle norāda – siltajā periodā katru nedēļu no dabas parka tiek izvesti 3 m3 atkritumu un vismaz 1m3 šķiroto atkritumu, tas ir liels daudzums! "Aicinu dabas parka apmeklētājus ievērot principu "ko atnesi, to aiznes!" – pēc atpūtas dabā savākt aiz sevis atkritumus, piknikam izmantot galda piederumus, ko var izmantot vairākkārt," aicina I.Kraukle. Turklāt atstātos atkritumus bieži vien iznēsā dzīvnieki. Lai arī mazāk, tomēr vēl aizvien gadoties, ka dabas parkā cilvēki pamanās izmest lietas, kas vairs nav vajadzīgas – riepas, mēbeles un citas. "Uzreiz cenšamies tos aizvākt, lai citiem neienāktu prātā tur atstāt arī kādu savu atkritumu," piebilst aģentūras direktore.

Ierīkos tualeti un izbūvēs elektroapgādes kabeli

Runājot par plānotajiem saimnieciskajiem darbiem šogad dabas parkā, I.Kraukle norāda, ka šogad netālu no "Milžu takas" plānots izbūvēt tualeti ar ūdeni (šobrīd dabas parkā ir 8 sausās tualetes) un no Smiltāju kapiem līdz pat Dubkalnu ūdenskrātuves aktīvās atpūtas laukumam pievilkt elektroapgādes kabeli, lai varētu nākotnē turpināt mērķtiecīgi attīstīt šo teritoriju. "Elektrības pievads ir ļoti svarīgs, lai mēs varētu domāt par tālāko šīs teritorijas labiekārtošanu. Altīvās atpūtas laukumā ir paredzēts ierīkot informācijas punktu, kafejnīcu, kemperu laukumu un telšu vietas, laukumu ar sporta un rotaļu ierīcēm bērniem, pumpu velo trasi. Plānots labiekārtot esošos volejbola laukumus, sakārtot stāvvietas. Tālākā nākotnē, sadarbībā ar investoriem, šeit būtu iespējams uzbūvēt arī rodeļu trasi un kameršļūkšanas kalniņu, tā vairojot aktīvās atpūtas iespējas dabas parkā," norāda I.Kraukle. Tāpat tiks turpināts darbs, sakārtojot ceļu, kas ved no autoceļa Ogre – Tīnūži gar ūdenskrātuvi Ikšķiles virzienā. Ceļš ir putekļains, šaurs, daudzviet to nepieciešams paplašināt, ierīkot gājēju un veloceliņu.

Muzikālā pēcpusdiena - pikniks

Šajā vasarā lielākais pasākums Ogres Zilajos kalnos, ko organizē pati aģentūra, plānots 16. augustā, kad jau ceturto reizi pie Dubkalnu ūdenskrātuves notiks "Muzikālā pēcpusdiena - pikniks" – iespēja baudīt Pārdaugavas kamermūziķu koncertu. "Pagājušajā gadā šo koncertu apmeklēja ap 250 cilvēku, apmeklētāju skaits katru gadu pieaug. Šis pasākums ir mūzikas un dabas baudīšana, kā arī pikniks, kad aicinām atpūsties, neradot atkritumus. Man prieks, ka vienmēr šajā koncertā ir izdevies radīt lielisku noskaņu," priecājas I.Kraukle. Kā katru gadu, arī šogad septembra sākumā Ogres un Ikšķiles skolēniem plānots militāri patriotiskais pārgājiens un septembra vidū – "Meža zinības Zilajos kalnos", kurā 2. līdz 4.klašu skolēni apgūst dažādas zinības par mežu un dabu

