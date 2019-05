Ar Līkā tilta regati 25.maijā atklās Ogres novada tūrisma sezonu

25.maijā jau devīto gadu pēc kārtas Ogrē pie gājēju tilta notiks "Līkā tilta regate", ar kuru tradicionāli tiek atklāta aktīvā tūrisma sezona.



Šogad Līkā tilta regate norisināsies pasākuma #MĒS ESAM VASARA! ietvaros, tāpēc arī regates skatītāji un līdzjutēji varēs ne tikai vērot aizraujošās laivošanas sacensības, bet arī iesaistīties daudzveidīgās aktivitātēs visas dienas garumā.



Visiem pasākuma apmeklētājiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās un degustācijās, iepirkties mājražotāju tirdziņā, kā arī bez maksas izmēģināt spēkus SUP dēļa airēšanā un trošu nobraucienā pār Ogres upi. Noteiktos laikos būs iespēja doties nelielā izbraucienā ar plostu no Līkā tilta līdz Daugavai. Pēc sacensību noslēguma visi laipni aicināti noskatīties ūdensmotociklu šovu.



Lai piedalītos regates sacensībās, nepieciešams izveidot komandu trīs dalībnieku sastāvā un izgatavot komandas karogu (būs iespēja izveidot savu karogu uz vietas). Diviem dalībniekiem būs jāairē, bet trešais būs karoga turētājs. Dalība sacensībās ir bez maksas. Par laivošanas inventāru parūpēsies sacensību organizatori, bet komandas galvenais uzdevums - pēc iespējas īsākā laikā veikt apmēram 100 m distanci turp un atpakaļ. Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks pie vērtīgām balvām, galvenā balva: kruīza ceļojums Rīga–Stokholma–Rīga 4 personām.



Sīkāka informācija par Līkā tilta regates noteikumiem: ej.uz/LikaTiltaRegate2019

Pieteikuma anketa: ej.uz/pieteikumsRegatei vai Ogres novada Tūrisma informācijas centrā Ogrē, Brīvības ielā 36.

Aicinām dalībniekus padomāt par tērpiem un komandas vizuālo noformējumu, jo atraktīvāk ģērbtie regates dalībnieki tiks pie pārsteiguma balvām, ko sarūpējuši pasākuma atbalstītāji.



Paralēli Līkā tilta regatei Krasta laukumā notiek "Ghetto Basket" turnīrs, bet Ogres 1.vidusskolas stadionā būs stafetes un atrakcijas ģimenēm ar bērniem. Savukārt Brīvības ielā skanēs bērnu čalas un līksmība, jo norisināsies pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu velobrauciens, kas noslēgsies Krasta laukumā.



Sacensību galveno balvu nodrošina "Tallink Latvija". Pasākumu atbalsta un par balvām rūpējas: Ogres novada pašvaldība, "Fazer", IK "Ķeipenieši", Ķeipenes "Šūpoļu parks", piedzīvojumu parks "Milžu taka", bērnu izklaides centrs "Džungļu parks", Normunda Labrenča mājas vīna darītava "Vīna ceļš", "Ocafe", alus darītava "IndieJānis", konditoreja "Pie Vanaga".



Pasākuma programma:

12.00 pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu velobrauciens “Ķeram vasaru”

No 12.00 Krasta laukumā Ghetto Basket, atrakcija Jump&Fly, izglītības iestāžu priekšnesumi

12.00 – 16.00 Pie Līkā tilta izbraucieni ar SUP dēļiem, trošu nobraucieni pār Ogri, mājražotāju tirdziņš, radošās darbnīcas,izbraucieni ar plostu (par maksu)

12.30 – 16.00 Ogres 1.vidusskolas stadionā sportiskas aktivitātes ģimenēm ar bērniem

13.30 komandu reģistrācija Līkā tilta regatei

14.00 sacensību sākums

15.30 ūdensmotociklu paraugdemonstrējumi (laiks var mainīties atkarībā no sacensību ilguma)

16.00 Līkā tilta regates uzvarētāju apbalvošana

Visi laipni aicināti atklāt vasaras sezonu Ogrē, piedaloties regatē vai citādi aktīvi atpūšoties!



Informāciju sagatavoja Ogres novada Tūrisma informācijas centrs

