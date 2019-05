Ogrē pakāpeniski tiks veikts kanalizācijas lūku remonts

Ogres novada pašvaldība no iedzīvotājiem ir saņēmusi vairākas sūdzības par kanalizācijas aku lūkām, kuru vāki ir iegrimuši asfalta segumā vai arī izspiedušies virs tā, tādējādi apdraudot satiksmes un gājēju drošību.

Situācija tika izskatīta Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisijā, un PA "Ogres komunikācijas" tika dots uzdevums veikt Ogres pilsētā esošo kanalizācijas aku apsekošanu.

PA "Ogres komunikācijas" pārstāvji informē, ka ir veikta kanalizācijas lūku apsekošana un apzināti tie vāki, kas ir bīstami transportlīdzekļu satiksmei. Pakāpeniski tiek veikta bojāto un bīstamo kanalizācijas lūku atvēršana, lai noskaidrotu, kādi remontdarbi ir nepieciešami. PA "Ogres komunikācijas" pārstāvji arī atzīmē, ka daudzu kanalizācijas aku izbūve ir veikta padomju laikā, to konstrukcijas ir ļoti atšķirīgas, līdz ar to jārēķinās, ka to remontēšanas procesam nepieciešams ilgs laiks.

Turklāt PA "Ogres komunikācijas" ir tiesīga veikt tikai to kanalizācijas aku remontu, kas ir aģentūras pārraudzībā, taču pazemes komunikācijas pieder dažādiem uzņēmumiem – SIA "TET" (SIA "Lattelecom"), AS "Latvenergo" un citiem. PA "Ogres komunikācijas" uzrunās arī šos uzņēmumus, lai tie nodrošina savu kanalizācijas aku atbilstošu uzturēšanu.

Dažādu iemeslu dēļ arī dzīvojamo māju pagalmos ik pa laikam tiek konstatētas kanalizācijas akas, kas nav atbilstoši aizvērtas, tāpēc Ogres novada pašvaldība aicina iedzīvotājus par šādiem gadījumiem ziņot PA "Ogres komunikācijas".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43903