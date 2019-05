Ogre paraksta sadarbības līgumu ar Popasnu

Šodien, 22.maijā, tika parakstīts sadarbības līgums starp Ogres novada pašvaldību un Popasnas pašvaldību Ukrainā, kas paredz veicināt esošo saikņu saglabāšanu un attīstīšanu, kā arī jaunu saikņu veidošanu starp abu pašvaldību institūcijām.

Uzrunājot klātesošos, Ogres novada pašvaldības priekšsēdētājs Egils Helmanis atzīmēja, ka Latvija neliela valsts, kas saprot un atbalsta Ukrainu. "Mums ir patiesi žēl par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Diemžēl mēs nevaram to mainīt, nevaram mainīt padomju laika cilvēkus un viņu domāšanu, bet mēs varam palīdzēt jūsu bērniem un jauniešiem. Mēs esam gatavi uzņemt viņus Latvijā, lai viņi mainītu savu skatījumu uz dzīvi," uzsvēra E.Helmanis. Viņš arī atzīmēja, ka, iespējams, pateicoties ukraiņiem Latvijā nav karadarbības, bet ir svarīgi no viņiem gūt pieredzi, kā savā reģionā tikt galā ar militāro darbību.

Līguma parakstīšanas pasākumā piedalījās arī Ukrainas vēstnieks Latvijā Aleksandrs Miščenko, kurš pateicās Latvijai un Ogres novada pašvaldībai par lielo atbalstu Ukrainai. "Jūs teicāt, ka esat neliela valsts, taču mūsdienu pasaule ir tika maza, ka nav svarīgi, cik liela ir valsts pēc teritorijas vai iedzīvotāju skaita ziņā, bet galvenais ir tās uzskati pret labo un ļauno. Latvija ir pirmā valsts, kas atzinusi Krimas tatāru deportāciju, atzīstot notikušo par genocīdu. Šis genocīds turpinās joprojām - tā nav tieša izsūtīšana, bet tiek izmantotas citas metodes, lai īstenotu iedzīvotāju izspiešanu no dzimtenes. Arī Latvija ir pieredzējusi deportāciju, līdz ar to ļoti labi saprot mūsu tautu, jo darītāji jau ir tie paši cilvēki, viņu sekotāji." Viņš arī atzīmēja, ka diemžēl arī liela daļa krievu tautības cilvēku ir upuri, jo viņiem jādodas karot un iet bojā, jo tā vēlas nevis viņi paši, bet gan Krievijas valdība.

Pašlaik vienā trešdaļā Popasnas rajona notiek karadarbība, cauri tā teritorijai iet frontes līnija, tomēr šis rajons ir lielisks piemērs, kā turpināt dzīvot un attīstīties - to nodrošina Popasnas rajona militāri-civilā administrācija. Vēstnieks uzsvēra, ka diemžēl 21.gadsimtā šajā reģionā joprojām pirmajā vietā ir militārā aizsardzība tāpat kā tas bijis viduslaikos vai pasaules karos. "Esmu ļoti pateicīgs, ka jūs pieņemat Ukrainas bērnus, jo šeit viņi redz pavisam citus dzīves apstākļus. Tā kā viņi būs tie, kas lems mūsu turpmāko likteni, ir svarīgi, ka viņi redz citu pasauli," atzīmēja A. Miščenko.

Lielu paldies par uzņemšanu teica arī Ukrainas Popasnas rajona militāri-civilās administrācijas priekšsēdētājs Sergejs Šakuns: "Mūsu reģionā jau piecus gadus ir ārkārtas situācija, jo notiek karadarbība ar Krievijas Federāciju. Mēs esam šeit, lai redzētu, kā jūs dzīvojat un attīstāties, un sniegtu savu pieredzi, kā dzīvot un attīstīties arī karadarbības reģionā." Viņš atzīmēja, ka rajona militāri-civilās administrācijas prioritāte ir pašiem sevi nodrošināt un atjaunot reģionu. Līdz šim viss ir ticis darīts, lai atgrieztos krievu vara, taču šis karš visu mainīja. 2014. gadā Ukrainai pat nebija sava karaspēka, taču tagad tas ir ļoti spēcīgs un palīdz cīnīties pret krievu uzbrukumiem. "Pašlaik viens no mūsu uzdevumiem ir mainīt Ukrainas bērnu dzīves uztveri, lai viņi skatītos nevis Krievijas, bet Rietumu virzienā," uzsvēra S.Šakuns. Viņš arī aicināja Ogres novada pašvaldības pārstāvjus un Ukrainas vēstnieku uz Popasnas pilsētas atbrīvošanas svētku 5 gadu jubileju, kas tiks atzīmēta šī gada 22.jūlijā.

Vizītes laikā Ogres novada pašvaldības Infrastruktūras veicināšanas nodaļas vadītāja Aija Romanovska iepazīstināja viesus ar Ogres pilsētas un novada attīstībā paveikto un turpmākajiem plāniem, savukārt S. Šakuns ar situāciju Popasnas rajonā pēc krievu iebrukuma un militāri-civilās administrācijas paveikto rajona attīstībā.

No 21. maija līdz 24.maijam Ogrē viesojas Ukrainas Popasnas rajona valsts administrācijas pārstāvji – rajona militāri-civilās administrācijas priekšsēdētājs Sergejs Šakuns, administrācijas vadītāja Viktorija Popova, veselības aprūpes nodaļas vadītāja Natālija Kacarskaja un izglītības nodaļas vadītāja vietniece Valentīna Šuļika.

Pārstāvji jau ir iepazinušies ar Ogres pilsētu, paviesojušies Ogres rajona slimnīcā, Ogres 1.vidusskolā un Ogres tehnikumā. Vizītes ietvaros plānots apmeklēt arī Zilo kalnu dabas parku, Zemessardzes 54.inženiertehnisko bataljonu un citus objektus, lai Ukrainas pārstāvji varētu iepazīties ar iespējām, kā turpināt attīstīt savu reģionu.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/ogre/aktualitates/43927